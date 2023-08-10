سقوط 36 قتيلاً جراء حرائق غابات هائلة في هاواي

لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم في حريق في لاهاينا في ولاية هاواي الأميركية، بحسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر على موقع المقاطعة على الإنترنت مساء الأربعاء.









من الحرائق في هاواي من الحرائق في هاواي من الحرائق في هاواي من الحرائق في هاواي من الحرائق في هاواي

وفاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار دورا الذي يمر بعيداً إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركةً وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم وأكوام من الأنقاض المتفحمة حيث كانت مبان تاريخية قائمة.

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واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، ما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثاً عن الأمان.

قال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأصيب العشرات جراء الحرائق.