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The hall of historic Waiola Church in Lahaina and nearby Lahaina Hongwanji Mission are engulfed in flames along Wainee Street on Tuesday, Aug. 8, 2023, in Lahaina, Hawaii. (Matthew Thayer/The Maui News via AP)
من الحرائق في هاواي

سقوط 36 قتيلاً جراء حرائق غابات هائلة في هاواي

اندلعت ألسنة اللهب طوال الليل ما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثاً عن الأمان

العربية.نت
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لقي ما لا يقل عن 36 شخصاً حتفهم في حريق في لاهاينا في ولاية هاواي الأميركية، بحسب ما كتبته مقاطعة ماوي في بيان نُشر على موقع المقاطعة على الإنترنت مساء الأربعاء.

من الحرائق في هاواي
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  • من الحرائق في هاواي
  • من الحرائق في هاواي
  • من الحرائق في هاواي
  • من الحرائق في هاواي
  • من الحرائق في هاواي
(5 صور)
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
من الحرائق في هاواي
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وفاجأت حرائق الغابات، التي دعمتها الرياح العاتية من إعصار دورا الذي يمر بعيداً إلى الجنوب، جزيرة ماوي، تاركةً وراءها سيارات محترقة في شوارع كانت مزدحمة ذات يوم وأكوام من الأنقاض المتفحمة حيث كانت مبان تاريخية قائمة.

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واندلعت ألسنة اللهب طوال الليل، ما أجبر البالغين والأطفال على الغوص في المحيط بحثاً عن الأمان.

قال مسؤولون في وقت سابق إن 271 مبنى تضررت أو دمرت وأصيب العشرات جراء الحرائق.

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