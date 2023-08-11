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دونالد ترمب (أرشيفية من رويترز)
دونالد ترمب (أرشيفية من رويترز)

المدعي الفيدرالي الأميركي يقترح محاكمة عاجلة لترمب في قضية اقتحام الكابيتول

وندد ترمب، في وقت سابق بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واعتبر أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة عام 2024

العربية.نت- وكالات
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اقترح المدعي العام الأمريكي الفيدرالي، جاك سميث، التي يترأس التحقيقات مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، بدء المحاكمة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول في 2 يناير.

وجاء في وثائق المحكمة: "تقترح الحكومة بدء إجراءات المحاكمة في 2 يناير 2024. وذلك على خلفية المصلحة الجادة للمجتمع في محاكمة عاجلة".

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وندد ترمب، في وقت سابق بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واعتبر أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة عام 2024.

ويذكر أنه في 6 يناير 2021، اقتحم الآلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، مقر السلطة التشريعية في البلاد في محاولة لمنع أعضاء الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وألقت السلطات القبض على أكثر من ألف شخص منذ الهجوم على مبنى الكابيتول، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقّ ما يقرب من 300 منهم.

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