بلينكن: اتفاق تبادل السجناء مع إيران لا يشمل تخفيف العقوبات

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن خمسة مساجين أميركيين في إيران.

وقال بلينكن للصحافيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، "لن تحصل إيران على أي تخفيف للعقوبات".

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وكشفت مصادر خاصة لمراسلة الـ"العربية" في واشنطن عن تفاصيل جديدة حول صفقة إدارة بايدن لإطلاق سراح الأميركيين الخمسة المحتجزين في إيران حيث يصل مبلغ "الفدية" كما يصفها بعض زعماء الحزب الجمهوري الذين انتقدوا بشدة تلك الصفقة إلى حوالي 10 مليار دولار لتضم إلى جانب المليارات الستة المجمدة في كوريا الجنوبية حوالي 4 مليارات أخرى مجمدة لإيران في العراق واليابان.

وأفرجت إيران عن 5 أميركيين "4 رجال وامرأة" من السجن، اليوم الخميس، ووضعتهم في الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت عائلة أحدهم، ما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.

يأتي ذلك وسك انتقاد واسع في واشنطن للصفقة وخاصة من رموز الحزب الجمهوري حيث قال السناتور الجمهوري توم كوتون: "بينما نرحب دائمًا بالإفراج عن الرهائن الأمريكيين - إذا تم إطلاق سراحهم في الواقع بعد أن دفع الرئيس بايدن 6 مليارات دولار كفدية لإيران - فإن هذا العمل الجبان من الاسترضاء لن يؤدي إلا إلى تشجيع آيات الله على أخذ المزيد من الرهائن واستخدام هذه المكاسب غير المشروعة لمهاجمة بلدنا وتمويل الإرهاب وتسليح روسيا.

وستستمر هذه الدورة حتى يتوقف الرئيس بايدن عن الرقص على أنغام إيران ويبدأ في الرد بحزم وحزم على عدوانهم".

ونقل السجناء سياماك نمازي وعماد شرغي ومراد طهباز وأميركي رابع لم تكشف هويته من سجن إيفين في طهران إلى منزل غير محدد، وفق ما أعلن محامي عائلة نمازي.

وقال مصدر آخر لوكالة "فرانس برس" إن أميركياً خامساً أفرج عنه في الأسابيع الأخيرة من السجن ووضع في الإقامة الجبرية.

رويتر تكشف التفاصيل

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع قوله إن إيران ستسمح للأميركيين بمغادرتها بعد إلغاء تجميد 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية. وأضاف أنه سيطلق سراح عدد من الإيرانيين المحتجزين في أميركا بموجب اتفاق بين واشنطن وطهران. وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق: "طرفا الاتفاق يناقشان قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران".

هذا واعتبر البيت الأبيض أن نقل إيران خمسة أميركيين من السجن إلى الإقامة الجبرية أمر مشجع، لكنه كرر المطالبة بالإفراج عنهم. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "في حين أن هذه خطوة مشجعة، إلا أن هؤلاء المواطنين الأميركيين.. ما كان ينبغي إطلاقًا اعتقالهم في المقام الأول". وأضافت "بالطبع، لن يهدأ لنا بال حتى يعودوا جميعا إلى الوطن".

ويأتي هذا بعد أشهر من المفاوضات بين طهران وواشنطن خلف الأبواب المؤصدة بهدف إطلاق سراح الأميركيين، الذين كانوا مسجونين في إيران بتهمة التعاون مع حكومات معادية أو التجسس.