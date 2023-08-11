وزير العدل الأميركي يعيّن مدعيا مستقلا للتحقيق مع نجل بايدن

أعلن وزير العدل الأميركي، اليوم الجمعة، تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس جو بايدن، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي والمعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.

ويأتي ذلك في وقت يخوض جو بايدن حملته لولاية رئاسية ثانية.

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وقال الوزير ميريك غارلاند في تصريح مقتضب إن المدعي الاتحادي ديفيد فايس كان حقق سلفاً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".

وأكد الوزير أن فايس أبلغه الثلاثاء أنه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدعياً عاماً خاصاً.

وتابع غارلاند: "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحوط بهذا الموضوع، خلصت إلى أن تعيينه مدعياً خاصاً يخدم المصلحة العامة".

ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.

ويُتهم هانتر بايدن (53 عاماً) بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري حين كان مدمناً للمخدرات.

ويستهدفه الرئيس السابق دونالد ترمب والجمهوريون منذ أعوام، متهمين إياه بالفساد ومؤكدين أن وزير العدل يحاول بأي ثمن تجنب إصدار عقوبة بالسجن بحق نجل الرئيس الحالي.