صور مروعة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلاً
يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا"
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أكدت السلطات المحلية في جزر هاواي الأميركية أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في المنطقة بلغت 67 قتيلا.
وأشارت سلطات مقاطعة هاوي التي اجتاحتها الحرائق، إلى أنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق بعد.
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يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا".
وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.
وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.
وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.
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