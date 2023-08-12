صور مروعة.. ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 67 قتيلاً

أكدت السلطات المحلية في جزر هاواي الأميركية أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات في المنطقة بلغت 67 قتيلا.



In this photo provided by Tiffany Kidder Winn, burned-out cars sit after a wildfire raged through Lahaina, Hawaii, on Wednesday, Aug. 9, 2023. (AP) Smoke and flames rise in Lahaina, Maui County, Hawaii, US, on August 8, 2023 in this still image from a video posted on social media. (Reuters)

وأشارت سلطات مقاطعة هاوي التي اجتاحتها الحرائق، إلى أنها لم تتمكن من السيطرة على الحريق بعد.

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يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار "دورا".





The hall of historic Waiola Church in Lahaina and nearby Lahaina Hongwanji Mission are engulfed in flames along Wainee Street on Tuesday, Aug. 8, 2023, in Lahaina, Hawaii. (Matthew Thayer/The Maui News via AP) The hall of historic Waiola Church in Lahaina and nearby Lahaina Hongwanji Mission are engulfed in flames along Wainee Street on Tuesday, Aug. 8, 2023, in Lahaina, Hawaii. (Matthew Thayer/The Maui News via AP) The hall of historic Waiola Church in Lahaina and nearby Lahaina Hongwanji Mission are engulfed in flames along Wainee Street on Tuesday, Aug. 8, 2023, in Lahaina, Hawaii. (Matthew Thayer/The Maui News via AP)

وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.

وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.

وأمر الرئيس الأميركي جو بايدن كافة الأجهزة الفدرالية في هاواي بالمشاركة في إطفاء الحرائق. ويشارك في عمليات الإغاثة الحرس الوطني الأمريكي.