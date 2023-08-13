قرصنة قمر صناعي أميركي.. أغرب طريقة لمواجهة الهجمات السيبرانية

لجأت الولايات المتحدة إلى طريقة غريبة لمواجهة هجمات القرصنة المتواصلة، فقد قررت تنظيم مسابقة ومنح جائزة قيمتها 50 ألف دولار لمن ينجح في شن هجوم إلكتروني وسرقة بيانات قمر اصطناعي حكومي.

"برامج واقعية"

في التفاصيل، تنظم الحكومة الأميركية فعالية تحمل اسم "Hack-A-Sat" تمولها القوات الجوية والقوات الفضائية، وفيها يستخدم المخترقون برامج واقعية لاختراق بيانات قمر اصطناعي.

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فبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن هذه الجهود "تهدف إلى تعزيز القدرات على مواجهة الهجمات الإلكترونية التي تواجه الحكومة، عبر معرفة نقاط الضعف الموجودة في الأقمار الاصطناعية".

سرقة البيانات

وخلال مسابقة هذا العام، سيسمح للمشاركين بمحاولة اختراق القمر الاصطناعي "مون لايتر" التابع للقوة الفضائية الأميركية، والعمل على الوصول للبيانات الخاصة به.

وسيحصل فريق المخترقين الفائز على جائزة بقيمة 50 ألف دولار، والمركز الثاني على 30 ألف دولار، والثالث على 20 ألفا.

هجمات سيبرانية متواصلة

تأتي الخطوة في ظل زيادة حجم الهجمات السيبرانية التي تستهدف شركات تكنولوجيا عملاقة، ووكالات حكومية أميركية.

يشار إلى أن شبكة "سي إن إن"، كشفت في وقت سابق، عن تعرض عدد من الوكالات الحكومية في الولايات المتحدة إلى هجوم إلكتروني، عبر ثغرة في برامج تستخدم على نطاق واسع.