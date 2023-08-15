حاكم جورجيا الجمهوري يحرج ترمب: انتخابات الولاية في 2020 كانت نزيهة

رفض حاكم ولاية جورجيا الجمهوري، بريان كيمب، مزاعم الرئيس السابق ترمب حول تزوير الانتخابات في الولاية لعام 2020، وقال على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء إنه لم يثبت أحد أي شكل من أشكال التزوير في السنوات الثلاث تقريبًا منذ الانتخابات.

وكرر ترمب مزاعمه بعد أن وجهت هيئة محلفين كبرى في أتلانتا الاتهام إليه هو و18 شخصا، يوم الاثنين، بشأن جهود مزعومة لإلغاء نتائج انتخابات جورجيا عن طريق الاحتيال في ذلك العام.

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تبرئة كاملة

وقال ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه سيقدم تقريرًا عن مزاعم تزوير الانتخابات في 21 أغسطس والتي يزعم أنها ستؤدي إلى "تبرئة كاملة".

وقال كيمب ردا على مزاعم ترمب: "انتخابات 2020 في جورجيا لم تُسرق". وأضاف كيمب: "منذ ما يقرب من ثلاث سنوات حتى الآن فشل أي شخص لديه دليل على الاحتيال تحت القسم في إثبات أي شيء في محكمة قانونية". وأضاف "انتخاباتنا في جورجيا آمنة ويمكن الوصول إليها ونزيهة وستظل كذلك طالما أنا حاكم".

صب البنزين على النار

وشغل كيمب منصب وزير خارجية جورجيا من عام 2010 إلى عام 2018. وفاز بأول سباق له لمنصب الحاكم في عام 2018 بعد تأييد أولي مفاجئ من ترمب. وقال كيمب في ذلك الوقت: "كما تعلمون جميعًا ، كان تأييد الرئيس خلال جولة الإعادة أشبه بصب البنزين على النار".

وكانت علاقة ترمب وكيمب متوترة منذ عام 2019 عندما قرر كيمب عدم تعيين مرشح ترمب المختار لشغل مقعد شاغر في مجلس الشيوخ.

وفي أعقاب انتخابات عام 2020 ، ضغط ترمب على الحاكم ومسؤولي جورجيا الآخرين للانضمام إلى جهوده لإلغاء نتائج انتخابات الولاية، التي رفضها كيمب. ومنذ ذلك الحين ، انتقد ترمب كيمب، حتى إنه دعم مرشحًا آخر في الانتخابات التمهيدية الجمهورية في جورجيا لعام 2022. وعلى الرغم من الهجمات، أطاح كيمب بالسيناتور السابق المدعوم من ترمب ديفيد بيرديو في الانتخابات التمهيدية وحصل على 73.7% من الأصوات.

وفي السنوات التي أعقبت انتخابات 2020، حتى عندما وصفه ترمب بأنه "أحمق" و"مهرج" لعدم موافقته على قلب النتائج، قاوم كيمب مهاجمة ترمب. وخلال إعادة انتخابه في 2022، قال إنه "لم يقل كلمة سيئة" عن ترمب.