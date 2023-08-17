بلينكن يتحدث هاتفيا مع بول ويلن المعتقل الأميركي في روسيا منذ 4 سنوات

أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الجندي السابق في المشاة البحرية الأميركية بول ويلن، والمحتجز في سجن روسي حاليًا.

وألقي القبض على بول ويلن عام 2018، واحتجز لمدة 18 شهرا في سجن ليفورتوفو في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس.

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وقالت الولايات المتحدة إن ويلان "محتجز ظلما"، وهو مصطلح يعني أن التهم وهمية وأن القضية ذات دوافع سياسية.

ونقلت تقرير لشبكة سي.إن.إن عن مصدر مطلع قوله إن بلينكن قال لويلان "تمسك الإيمان ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".

وزارت بول ويلن تريسي، السفيرة الأميركية لدى روسيا، ويلان في مايو في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به.