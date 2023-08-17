بلينكن يتحدث هاتفيا مع بول ويلن المعتقل الأميركي في روسيا منذ 4 سنوات
وزارت لين تريسي، السفيرة الأميركية لدى روسيا، بول ويلن في مايو في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به
وضع القراءة
100% حجم الخط
أجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، اتصالاً هاتفيًا مع الجندي السابق في المشاة البحرية الأميركية بول ويلن، والمحتجز في سجن روسي حاليًا.
وألقي القبض على بول ويلن عام 2018، واحتجز لمدة 18 شهرا في سجن ليفورتوفو في موسكو وحكم عليه بالسجن 16 عاما في عام 2020 بتهمة التجسس.
مادة اعلانية
وقالت الولايات المتحدة إن ويلان "محتجز ظلما"، وهو مصطلح يعني أن التهم وهمية وأن القضية ذات دوافع سياسية.
ونقلت تقرير لشبكة سي.إن.إن عن مصدر مطلع قوله إن بلينكن قال لويلان "تمسك الإيمان ونحن نبذل قصارى جهدنا لإعادتك إلى الوطن في أقرب وقت ممكن".
وزارت بول ويلن تريسي، السفيرة الأميركية لدى روسيا، ويلان في مايو في سجن بشرق روسيا كان محتجزا به.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ما هو "البلوك رقم 9" الذي يعول لبنان عليه في إنهاء أزمته الاقتصادية؟فيديو العربية
-
شاهد لحظة مؤثرة.. نجل عادل إمام يبكي في حضن شقيقهالمشهد المؤثر جمع الثنائي رامي إمام ومحمد عادل إمام، بعد الانتهاء من تصوير فيلم "أبو نسب"، الذي يقوم ببطولته محمد إمام وياسمين صبري وماجد الكدواني وماجد المصري ثقافة وفن
-
السودان.. الجيش يعلن تكبيد قوات الحركة الشعبية خسائر فادحةوأضافت أن المليشيات المتمردة قصفت بشكل عشوائي منطقة شمبات في الخرطوم، مما تسبب في مقتل وإصابة عدد من المدنيين السودان
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية