قضية ترمب في جورجيا قد تستمر لبعد الانتخابات.. محامون يكشفون

تسعى المدعية العامة لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا فاني ويليس إلى إحالة الرئيس السابق دونالد ترمب ورفاقه الـ 18 للمحاكمة بحلول 4 مارس 2024، وفقا لبيان يوم الأربعاء، على الرغم من العديد من الخبراء القانونيين يقولون بأن الجداول الزمنية المقترحة طموحة للغاية.

فيما شكك العديد من الخبراء القانونيين في قدرة ويليس على رفع قضيتها أمام هيئة محلفين في أتلانتا خلال فترة زمنية قصيرة نظرا لطبيعة التهم الجنائية التي يواجهها ترمب وحلفاؤه في ولاية جورجيا.

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وتمت تسمية الرئيس السابق ومعه رئيس أركانه السابق مارك ميدوز، والمحامي الشخصي السابق رودي جولياني، و 16 آخرين في لائحة اتهام واسعة النطاق مؤلفة من 41 تهمة تتعلق بالابتزاز وبجهودهم المزعومة لتخريب نتائج انتخابات 2020.

عقوبة إلزامية

وعلى عكس القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين اللتين تواجهان ترمب حيث لا يمكن العفو عنه، وإذا أدين فهناك عقوبة إلزامية مدتها خمس سنوات وفقا للتقرير.

وقال آلان ديرشوفيتز محامي ترمب الأول، لصحيفة "واشنطن إكزامينر": "إنها الحالة الأكثر خطورة ، لكنها أيضًا أضعف قضية".

ورداً على ما إذا كان يعتقد أن المحاكمة ستجرى قبل يوم الانتخابات في عام 2024، قال ديرشوفيتز إن ويليس "تكذب" بشأن توصياتها لبدء المحاكمة بعد ستة أشهر تقريبًا من الآن.

كما تابع "سأراهن على أي شخص بأي مبلغ من المال بأنه لا يمكن إجراء محاكمة عادلة في غضون ستة أو ثمانية أو عشرة أشهر ، ولم تكن المدعية صادقة عندما زعمت أنها ستحاول إحضار 19 متهمًا إلى المحاكمة معًا في غضون ستة أشهر. وتابعت ديرشوفيتز إنها تعلم أن هذا مستحيل ".

واذا ظل ترمب في محكمة الولاية، فإن القاضي الذي يترأس القضية، قاضي المحكمة العليا سكوت مكافي سيكون صانع القرار النهائي وفقًا لجدول المحاكمة بمجرد أن يقدم محامو المدعى عليهم الاوراق للجدول الزمني المطلوب.

علامة بارزة

وتم تحديد تاريخ البدء الحالي قبل يوم واحد من انتخابات الثلاثاء الكبير التمهيدية، وهي علامة بارزة في سعي ترمب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية.

وسيجد مكافي نفسه أيضًا يتنافس على الوقت مع قضاة آخرين يحددون مواعيد المحاكمات خلال الدورة الانتخابية حيث يحارب المرشح الرئيسي أربع قضايا جنائية في قاعات محاكم مختلفة في جميع أنحاء البلاد.

وهناك عقبة أخرى أمام جداول ويليس الزمنية وهي ما تم وصفه لـ Washington Examiner بأنه "ازدحام مروري قانوني" في أكبر مقاطعة في جورجيا، وفقًا لمحامي الدفاع الجنائي جيف بريكمان المدعي الفيدرالي السابق في منطقة أتلانتا الذي تحدث عن "تراكم "من القضايا الجنائية والقانونية في نظام محاكم مقاطعة فولتون.