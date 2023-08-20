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Sen. Bill Cassidy, R-La., ranking member of the Senate Health, Education, Labor, and Pensions Committee, speaks during a hearing on Why Are So Many American Youth in a Mental Health Crisis? Exploring Causes and Solutions, on Capitol Hill in Washington, Thursday, June 8, 2023. (AP Photo/Jose Luis Magana)
السناتور الأميركي بيل كاسيدي
الانتخابات الأميركية

سناتور جمهوري بارز: على ترمب الانسحاب من السباق الرئاسي

بيل كاسيدي قال إن الناخبين لن يختاروا "مداناً بارتكاب جريمة" رئيساً لهم

العربية.نت
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قال السناتور الأميركي البارز بيل كاسيدي اليوم الأحد، إن على الرئيس السابق دونالد ترمب الانسحاب من السباق على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وأضاف أن ترمب لن يكون بوسعه الفوز في أي انتخابات عامة على الرئيس الديمقراطي جو بايدن.

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وكاسيدي هو أحد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين السبعة الذين صوتوا لصالح إدانة ترمب في المساءلة الثانية للرئيس السابق في 2021.

ووصف كاسيدي قضية الوثائق الاتحادية ضد ترمب بأنها "ضربة قاضية تقريباً" وحذر من أن الناخبين لن يختاروا مداناً بارتكاب جريمة رئيساً لهم.

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ورداً على سؤال عما إذا كان ينبغي على ترمب الانسحاب من السباق الرئاسي، قال كاسيدي لشبكة "سي. إن. إن": "أعتقد ذلك. لكن من الواضح أن الأمر متروك له. أعني، أنت فقط تسألني عن رأيي. لكن بالنظر إلى استطلاعات الرأي حالياً، فإنه سيخسر أمام جو بايدن".

وأضاف: "قد يكون لدينا مرشح لمنصب الرئيس مدان بارتكاب جريمة. وأعتقد بوجود حاجة لاستبدال جو بايدن لكن لا أعتقد أن الأميركيين سيمنحون أصواتهم لشخص مدان".

وحصل ترمب في أحدث استطلاع لـ"رويترز" و"إبسوس" هذا الشهر على 47% من أصوات الجمهوريين بأنحاء الولايات المتحدة بينما تراجع التأييد لحاكم فلوريدا رون ديسانتيس ست نقاط مئوية من يوليو إلى 13% فقط. ولم يصل التأييد لأي من المرشحين الآخرين الذين كان من المقرر أن يحضروا أول مناظرة تمهيدية للحزب يوم الأربعاء إلى 10% في هذا الاستطلاع.

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