بدء مناورات بين واشنطن وسيول تحاكي "سيناريو حرب شاملة"

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية سنوية، والتي تحاكي سيناريو حرب شاملة.

المناورات التي تأتي ردا على تهديدات كوريا الشمالية النووية، تستمر لمدة 11 يوماً.

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وكانت سيول، أعلنت في وقت سابق أنّ قراصنة يُشتبه في انتمائهم إلى بيونغ يانغ شنّوا هجمات سيبرانية ضدّ موظّفين يعملون في التدريبات العسكرية المشتركة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية.

وصرح يون بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان، إذ اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي.

وقال يون، خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية"، مشيرا إلى ما أطلق عليه "بدء عصر جديد" في علاقات الدول الثلاث.

وكانت القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية أول اجتماع قائم بذاته بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تسعى البلدان الثلاثة لإظهار الوحدة في مواجهة القوة المتزايدة للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وقال يون إن التعاون الثلاثي لا يستثني الدول الأخرى، مضيفا أنه سيسهم في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.