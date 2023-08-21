اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من تدريبات عسكرية سابقة بين أميركا وكوريا الجنوبية - أسوشييتد برس من 3
من تدريبات عسكرية سابقة بين أميركا وكوريا الجنوبية - أسوشييتد برس
(3 صور)
صراع الكوريتين

بدء مناورات بين واشنطن وسيول تحاكي "سيناريو حرب شاملة"

سيول: كوريا الجنوبية ستزيد تعاونها مع أميركا واليابان إذا استمرت تهديدات الجارة الشمالية

العربية.نت، رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الاثنين، مناورات عسكرية سنوية، والتي تحاكي سيناريو حرب شاملة.

المناورات التي تأتي ردا على تهديدات كوريا الشمالية النووية، تستمر لمدة 11 يوماً.

مادة اعلانية

وكانت سيول، أعلنت في وقت سابق أنّ قراصنة يُشتبه في انتمائهم إلى بيونغ يانغ شنّوا هجمات سيبرانية ضدّ موظّفين يعملون في التدريبات العسكرية المشتركة.

يأتي ذلك فيما قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، اليوم الاثنين، إن التعاون الثلاثي مع الولايات المتحدة واليابان سيزداد قوة إذا زادت تهديدات كوريا الشمالية.

وصرح يون بذلك في اجتماع لمجلس الوزراء بعد أيام من مشاركته في محادثات مع زعيمي الولايات المتحدة واليابان، إذ اتفقوا على تعميق التعاون العسكري والاقتصادي.

زعيم كوريا الشمالية كيم يشرف على اختبار صواريخ كروز العرب والعالم زعيم كوريا الشمالية كيم يشرف على اختبار صواريخ كروز
قراصنة يستهدفون مناورات عسكرية بين واشنطن وسيول.. والأخيرة تتهم بيونغ يانغ العرب والعالم صراع الكوريتين قراصنة يستهدفون مناورات عسكرية بين واشنطن وسيول.. والأخيرة تتهم بيونغ يانغ

وقال يون، خلال الاجتماع الذي بثه التلفزيون على الهواء مباشرة: "بنية التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان ستصبح أكثر صلابة مع تزايد الاستفزازات والتهديدات من جانب كوريا الشمالية"، مشيرا إلى ما أطلق عليه "بدء عصر جديد" في علاقات الدول الثلاث.

وكانت القمة التي عقدت في منتجع كامب ديفيد بولاية ماريلاند الأميركية أول اجتماع قائم بذاته بين الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، إذ تسعى البلدان الثلاثة لإظهار الوحدة في مواجهة القوة المتزايدة للصين والتهديدات النووية من كوريا الشمالية.

وقال يون إن التعاون الثلاثي لا يستثني الدول الأخرى، مضيفا أنه سيسهم في الحرية والسلام والازدهار في المنطقة والعالم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف نجحت قوة "فض النزاع" في ضبط الأمن وسط العاصمة الليبية؟ كيف نجحت قوة "فض النزاع" في ضبط الأمن وسط العاصمة الليبية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط