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دونالد ترمب - رويترز
دونالد ترمب - رويترز

ترمب: الرأي العام يعرف إنجازاتي خلال ولايتي ولذلك لن أشارك في المناظرات

قال الرئيس الأميركي السابق لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر في المئة أن يقصفوني بالأسئلة.. وبالتأكيد أرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن

العربية.نت - وكالات
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أعلن الرئيس السابق للولايات المتحدة، دونالد ترمب، أنه لا يرى أي فائدة في إجراء مناظرات مع منافسيه على مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة.

وصرح ترمب، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "فوكس نيوز": "لماذا أسمح لأشخاص ذوي شعبية 1% أو 2% أو حتى صفر في المئة أن يقصفوني بالأسئلة في مشهد المناظرات؟ لا أعتقد أن ذلك عادلًا".

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وأشار ترمب إلى أنه بالتأكيد يرغب في إجراء مناظرات مع الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يتنافس في انتخابات الرئاسة لعام 2024 كمرشح من الحزب الديمقراطي.

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يشار إلى أن ترمب يتصدر بفارق كبير على جميع المرشحين في الانتخابات التمهيدية الأميركية، والتي ستحدد المرشح الرئاسي للحزب بناءً على نتائجها في الانتخابات المقبلة.

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