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هل ستعامل سلطات سجن فولتون ترمب كمتهم عادي أم استثنائي.. هذا هو السؤال؟
ترمب
محاكمة ترمب

ترمب يؤكد بأنه سيتوجه الخميس إلى أتلانتا في جورجيا لتسليم نفسه

ووجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي

العربية.نت- وكالات
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بأنه سيتوجه يوم الخميس المقبل إلى أتلانتا في جورجيا لتسليم نفسه.

وكانت تقارير إعلامية، قد أفادت في وقت سابق أن ترمب يخطط لتسليم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس الأسبوع المقبل، وفقاً لشبكة "سي إن إن".

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وأشارت "سي إن إن" إلى أن المناقشات بين فريق محامي ترمب وجانب الادعاء ستستمر الأسبوع المقبل حتى انتهاء المهلة التي تم منحها لترمب ليسلم نفسه طوعا، ولا يزال التوقيت الدقيق لتسليم ترمب نفسه للسجن مجهولا.

وأكد المتحدث باسم الخدمة السرية الأميركية أن موظفي الخدمة كانوا يعملون في سجن فولتون منذ عدة أسابيع بالتعاون مع الشرطة المحلية وإدارة مدينة أتلانتا، تحضيرا لاحتمال تسليم الرئيس السابق نفسه.

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وقد وجهت تهم جنائية إلى ترامب و18 آخرين من المدعى عليهم في قضية التآمر لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في ولاية جورجيا يوم الاثنين الماضي.

وحددت المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، يوم 25 أغسطس الموعد الأقصى لترامب والمتهمين الآخرين لتسليم أنفسهم طوعاَ.

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