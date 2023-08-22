جورجيا.. 2 من المتهمين إلى جانب ترمب يسلّمان نفسيهما

سلّم اثنان من المتهمين مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بمحاولات بالتلاعب بنتيجة الانتخابات في جورجيا عام 2020، نفسيهما إلى السلطات في الولاية الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة الثلاثاء، وفق إدارة السجون.

وكانت وجهت 9 تهم للخبير في القانون الدستوري جون إيستمان و7 تهم لسكوت هول اللذين سلما نفسيهما كسجينين الثلاثاء، حسب الموقع الإلكتروني لسجن مقاطعة فولتون في أتلانتا، عاصمة الولاية. وكانا اتفقا سابقاً مع السلطات على دفع كفالة.

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لا حبس احتياطيا

فيما يتيح دفع الكفالة عدم وضع المتهمين في الحبس الاحتياطي، شرط عدم مخالفة أي قانون، والامتناع عن أي تهديد، وعدم التواصل مع بعضهم البعض أو مع شهود، إلا من خلال محاميهم.

وأمام ترمب والمتهمين الثمانية عشر الآخرين حتى ظهر الجمعة (16.00 بتوقيت غرينتش) للحضور إلى سجن محكمة مقاطعة فولتون، وفق فرانس برس.

كما أشار ترمب، المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشح الحزب الجمهوري لاستحقاق 2024، مساء الاثنين إلى أنه سيسلم نفسه إلى سلطات المقاطعة الخميس، مهاجماً مرة أخرى "المدعية العامة اليسارية المتطرفة"، فضلاً عن تنديده بـ"تدخل في الانتخابات".

"الابتزاز"

يذكر أنه في 14 أغسطس، وجه القضاء في ولاية جورجيا إلى ترمب و18 شخصاً آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن.

واستندت المدعية العامة في مقاطعة فولتون فاني ويليس في توجيهها الاتهام إلى ترمب والأشخاص الـ18 المشمولين بالقضية إلى "قانون المنظمات الفاسدة والممارِسة للابتزاز" المعروف اختصاراً بقانون "ريكو"، وهو مطبق في جورجيا وينص على عقوبات بالسجن من 5 إلى 20 سنة.