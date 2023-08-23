بايدن: لست مندهشا بما حدث لزعيم فاغنر

في تعليقه على تحطم طائرة على متنها 10 أشخاص يرجح وجود زعيم قائد فاغنر يفغيني بريغوجين على متنها، قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الأربعاء "إنني لست متفاجئاً" من احتمال مقتل بريغوجين، مشيرا إلى أن لا شيء يحدث في روسيا دون علم الرئيس فلاديمير بوتين.

"لن يفاجئ أحدا"

من جهتها، قالت مسؤولة رفيعة في البيت الأبيض الأربعاء إن احتمال موت قائد مجموعة فاغنر في تحطّم طائرة "لن يفاجئ أحدا" نظرا للتباعد بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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جاء في بيان للمتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون "لقد اطّلعنا على التقارير"، مضيفة "في حال تأكد الأمر، لن يفاجئ أحدا".

انتشال 7 جثث

إلى هذا، أعلنت دائرة المناوبة الموحدة في بلدية بولوغوفسك بمقاطعة تفير، أن المنقذين الذي وصلوا إلى موقع تحطم الطائرة، التي كان يفغيني بريغوجين على متنها، انتشلوا سبعة جثث من حطام الطائرة.

وفي وقت سابق من مساء اليوم كان قد تم الإعلان عن مصرع عشرة أشخاص كانوا على متن الطائرة.

التمرد

يشار إلى أن بريغوجين (62 عاما) قاد تمردا ضد قيادات الجيش الروسي يومي 23 و24 يونيو حزيران، وهو تمرد قال عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه كان ليلقي بروسيا في هوة حرب أهلية.

وانتهى التمرد بالمفاوضات وباتفاق مع الكرملين فيما يبدو تضمن موافقة بريغوجين على الانتقال إلى بيلاروسيا المجاورة. لكنه ظهر وهو يتحرك بحرية داخل روسيا بعد الاتفاق.

ظهور أخير

وسعى بريغوجين إلى الإطاحة بوزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري جيراسيموف.

ونشر يوم الاثنين كلمة عبر الفيديو أشار فيها إلى أنه في إفريقيا.