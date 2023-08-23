قضية التلاعب بالانتخابات.. محامي ترمب السابق يستعد لتسليم نفسه

نفى رودي جولياني الأربعاء أن يكون قد ساعد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في قضية التدخل لتغيير نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية جورجيا عام 2020، بينما يستعد لتسليم نفسه للسلطات في عاصمة الولاية أتلانتا، حيث سيحاكم مع ترمب ومتهمين آخرين في هذه القضية.

وأمام ترمب وجولياني و17 متهماً آخرين في هذه القضية حتى ظهر الجمعة (16.00 بتوقيت غرينتش) لتسليم أنفسهم للسلطات في جورجيا. وتعني إجراءات التوقيف الكلاسيكية أن تؤخذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة، وفق فرانس برس.

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"خضت معارك أسوأ بكثير"

وقال جولياني للصحافيين من مقر إقامته في نيويورك: "أستطيع أن أتحمل ذلك. لقد خضت معارك أسوأ بكثير من هذه".

كما أضاف المدعي العام الفدرالي السابق أن "توجيه الاتهام لجميع محامييه ليس صدفة. لم نسمع عن ذلك من قبل في أميركا"، فيما رأى أنه "تم تسييس نظام العدالة وتجريمه من أجل السياسة".

حارب المافيا

كذلك سخر من فكرة أن السلطات في سجن مقاطعة فولتون يمكن على الأرجح أن تلتقط صورة جنائية له كما تفعل مع سائر المتهمين، مذكراً بتاريخه كمدع عام في نيويورك حارب المافيا.

وأردف المحامي السابق لترمب: "سيتم تصويري. أليس هذا لطيفاً؟ صورة جنائية للرجل الذي ربما وضع في السجن أسوأ مجرمي القرن العشرين"، مشدداً: "أنا نفس رودولف جولياني الذي أطاح بالمافيا والذي جعل من نيويورك المدينة الأكثر أماناً في الولايات المتحدة".

يذكر أن جولياني كان رئيساً لبلدية نيويورك من 1994 حتى 2001، وقام بقيادة المدينة بعد صدمة هجمات 11 سبتمبر. وفي السنوات الأخيرة كان مستشاراً قانونياً لترمب.

4 مارس

إلى ذلك من المتوقع أن يقوم ترمب بتسليم نفسه الخميس لسلطات سجن مقاطعة فولتن والمعروف أيضاً بسجن رايس ستريت، حسب مكتب المسؤول الأمني المحلي للمقاطعة.

وطلبت فاني ويليس المدعية العامة لمحكمة فولتون من القاضي تحديد موعد 4 مارس من العام المقبل لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة التلاعب بالانتخابات.

4 محاكمات جنائية

يشار إلى أن ترمب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية عام 2024، يواجه 4 محاكمات جنائية بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.

ووجهت لائحة اتهام إليه في جورجيا بعد تحقيق استغرق عامين في سلسلة من الجرائم الانتخابية المحتملة بالولاية.