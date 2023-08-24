إطلاق نار بحانة في كاليفورنيا.. سقوط 4 قتلى بينهم المنفذ وعدة جرحى
إطلاق النار وقع في حانة يرتادها قائدو الدراجات النارية في منطقة ترابوكو كانيون
قال مكتب رئيس الشرطة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، إن أربعة أشخاص، بينهم مسلح، قتلوا في إطلاق نار داخل حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية بالمقاطعة.
وقال رئيس شرطة المقاطعة في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن 6 أشخاص آخرين نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح المسلح النار على حانة كوكس كورنر في منطقة ترابوكو كانيون.
وذكرت "سي.بي.إس لوس أنجلوس"، التي كانت أول من أورد نبأ إطلاق النار على الحانة، في البداية أن 5 أشخاص قتلوا.
وقالت إن ضابطا متقاعدا كان يعمل لدى إحدى جهات إنفاذ القانون فتح النار على الحانة، ونقلت عن تقرير لـ"كيه.سي.إيه.إل نيوز" أن مصادر أفادت بأن أفرادا أطلقوا النار على مطلق الرصاص.
ولم يكشف مكتب رئيس الشرطة أي تفاصيل عن مطلق الرصاص أو كيفية مقتله. وقال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنه يتابع الوضع.
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