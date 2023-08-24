ترمب: بايدن "أسوأ رئيس لبلادنا.. ولا يستطيع وضع جملتين معاً"

أجرى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، مقابلته الانتخابية الأولى، وذلك مع المذيع اليميني الشهير تاكر كارلسون، في الوقت الذي كانت تقام فيه أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 بين 8 مرشحين جمهوريين.

المناظرة الرئاسية انطلقت في ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية، بعد دقائق من بدء بث مقابلة مسجلة مع ترمب عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا).

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وتناول ترمب مواضيع عدة خلال المقابلة، إلا أن أبرزها كان انتقاده اللاذع للرئيس جو بايدن.

Donald Trump tells Tucker Carlson that Joe Biden is the worst president in the history of our country.



Do you agree? pic.twitter.com/PBZxhjGIcK — TaraBull (@TaraBull808) August 24, 2023

وأشار الرئيس السابق إلى أن بايدن هو "أسوأ رئيس في تاريخ بلادنا". وأضاف بالقول: "أعتقد أن صحته العقلية أسوأ من صحته البدنية".

كما شكك ترمب فيما إذا كان الرئيس بايدن قادراً على الترشح لانتخابات عام 2024، مشيراً إلى أنه "لا يستطيع وضع جملتين معاً، ولا يستطيع التحدث، ولا يستطيع المشي".

وقال الرئيس السابق، الذي هزمه بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020: "لا أظن أنه سيتمكن من الوصول إلى النهاية، لكن لا أحد يعلم".

ونعت ترمب الرئيس الحالي بـ"الملتوي"، على غرار اللقب الذي أطلقه على هيلاري كلينتون خلال الحملة الانتخابية لعام 2016.

ولم يشارك ترمب بالمناظرة الانتخابية الأولى "لأنه كان متقدماً بفارق كبير في استطلاعات الرأي في السباق ليكون مرشح الحزب الجمهوري"، بحسب قوله.

وقال ترمب: "قررت أنه من الأنسب لي ألا أشارك في المناظرة التي تجري في ميلووكي بولاية ويسكنسن. هل أجلس هناك ساعة أو ساعتين.. وأتعرض للمضايقة من أشخاص لا يجدر حتى أن يكونوا مرشّحين للرئاسة؟".