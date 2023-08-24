ترمب يخطف الأضواء من مناظرة الجمهوريين: أواجه اتهامات زائفة

فيما بدأ المرشحون الجمهوريون مناظرتهم الأولى للانتخابات التمهيدية لعام 2024، أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فجر الخميس عن سعادته لعدم مشاركته في هذه المناظرة.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

خطف الأضواء بمقابلة

فقد تواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024 الأربعاء، حيث خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترمب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

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وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترمب عبر منصة اكس (تويتر سابقا).

"كل الاتهامات زائفة"

وقال ترمب في حواره مع تكر كارلسون على منصة "إكس" عشية موعد تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، إن كل الاتهامات الموجهة له زائفة.

وأضاف في المقابلة التي حصدت عشرات ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من بثها أن كافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور، لافتا إلى أنه خلال رئاسته تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

"أتقدم في الاستطلاعات"

كما اعتبر أنه يتم "توجيه كل هذه الاتهامات له لأنه يحظى بمواقع متقدمة بالاستطلاعات" بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن تأمين الحدود هو من أهم القضايا في المرحلة المقبلة.

انقسام حول أوكرانيا

أما المناظرة التمهيدية للمترشحين الثمانية فقد أظهرت انقساما بين المترشحين حول زيادة الدعم لأوكرانيا.

وقبل خمسة أشهر من بدء الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح حزب الجمهوريين للانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2024، يزداد التأييد لترمب، غير أن العديد من القضايا الجنائية تلقي بظلالها على محاولته العودة إلى البيت الأبيض.

المترشحون الثمانية

وتأهل للمشاركة في المناظرة ثمانية مرشّحين آخرين، هم حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس وحاكم ولاية داكوتا الشمالية داغ بورغوم ونائب الرئيس السابق مايك بنس والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي والسناتور عن ولاية كارولاينا الجنوبيّة تيم سكوت ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي والحاكم السابق لولاية نيوجيرزي كريس كريستي والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشينسون.

ترمب يستعد لتسليم نفسه

ومن المقرر أن يسلّم ترمب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجّه القضاء له ولـ18 شخصًا آخر تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2020 في هذه الولاية الرئيسية التي فاز بها الرئيس الديموقراطي الحالي جو بايدن.