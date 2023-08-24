اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
FILE - Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich stands in a glass cage in a courtroom at the Moscow City Court, in Moscow, Russia, April 18, 2023. Gershkovich, who was detained on espionage charges, arrived at a Moscow court Thursday, Aug. 24, for a hearing on a motion by the prosecution to extend his arrest. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko, File)
غيرشوكوفيتش خلال إحدى جلسات محاكمته (أرشيفية)
روسيا و بوتين

محكمة روسية تمدد لـ3 أشهر حبس الصحافي الأميركي غيرشوكوفيتش

الصحفي أوقف نهاية مارس الماضي في روسيا بتهمة التجسس.. لكنه ينفي هذه المزاعم

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

مددت محكمة روسية اليوم الخميس، لثلاثة أشهر الحبس المؤقت للصحافي الأميركي إيفان غيرشوكوفيتش الذي أوقف نهاية مارس في روسيا بتهمة التجسس التي ينفيها.

وجاء في بيان للجهاز الإعلامي لمحكمة ليفورتوفسكي في العاصمة الروسية موسكو: "مددت فترة الحبس ثلاثة أشهر.. حتى 30 نوفمبر".

مادة اعلانية

ومنع الصحافيون من حضور الجلسة التي كانت مغلقة. وامتنعت إحدى محاميات الصحافي عن الإدلاء بأي تصريح لدى خروجها من المحكمة.

وكان تمديد فترة حبسه شبه مؤكد إذا نادراً ما يفرج القضاء الروسي عن موقوفين بانتظار محاكمتهم بتهم بهذه الخطورة.

بايدن: لست مندهشاً بما حدث لزعيم فاغنر أميركا بايدن: لست مندهشاً بما حدث لزعيم فاغنر

وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش الصحافي لدى "وول ستريت جورنال" خلال إجرائه تحقيقاً في إيكاترنبورغ في منطقة أورال في 29 مارس الماضي. وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو في موسكو.

والصحافي البالغ من العمر 31 عاماً متهم بالتجسس ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاماً لكنه يرفض هذه التهم وكذلك واشنطن وصحيفته والمقربون منه وعائلته.

ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية. ولم يكشف عن أي موعد لبدء محاكمته حتى الآن.

ويندرج توقيفه في إطار توترات دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا جراء النزاع في أوكرانيا، إذ تدعم واشنطن كييف عسكرياً ومالياً في مواجهة موسكو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية مطاعم السوشي اليابانية مهدّدة بالإفلاس في الصين.. والسبب أزمة نووية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط