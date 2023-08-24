محكمة روسية تمدد لـ3 أشهر حبس الصحافي الأميركي غيرشوكوفيتش

مددت محكمة روسية اليوم الخميس، لثلاثة أشهر الحبس المؤقت للصحافي الأميركي إيفان غيرشوكوفيتش الذي أوقف نهاية مارس في روسيا بتهمة التجسس التي ينفيها.

وجاء في بيان للجهاز الإعلامي لمحكمة ليفورتوفسكي في العاصمة الروسية موسكو: "مددت فترة الحبس ثلاثة أشهر.. حتى 30 نوفمبر".

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ومنع الصحافيون من حضور الجلسة التي كانت مغلقة. وامتنعت إحدى محاميات الصحافي عن الإدلاء بأي تصريح لدى خروجها من المحكمة.

وكان تمديد فترة حبسه شبه مؤكد إذا نادراً ما يفرج القضاء الروسي عن موقوفين بانتظار محاكمتهم بتهم بهذه الخطورة.

وأوقفت القوى الأمنية الروسية غيرشكوفيتش الصحافي لدى "وول ستريت جورنال" خلال إجرائه تحقيقاً في إيكاترنبورغ في منطقة أورال في 29 مارس الماضي. وهو موقوف منذ ذلك التاريخ في سجن ليفورتوفو في موسكو.

والصحافي البالغ من العمر 31 عاماً متهم بالتجسس ويواجه في إطار هذه التهمة احتمال الحكم عليه بالسجن 20 عاماً لكنه يرفض هذه التهم وكذلك واشنطن وصحيفته والمقربون منه وعائلته.

ولم تدعم روسيا حتى الآن هذه الاتهامات بأي دليل علني وقد صنفت الإجراءات برمتها على أنها سرية. ولم يكشف عن أي موعد لبدء محاكمته حتى الآن.

ويندرج توقيفه في إطار توترات دبلوماسية كبيرة بين الولايات المتحدة وروسيا جراء النزاع في أوكرانيا، إذ تدعم واشنطن كييف عسكرياً ومالياً في مواجهة موسكو.