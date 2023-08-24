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العربية 360 | بايدن يتفوق على ترمب في رقم.. ما هو؟
الانتخابات الأميركية

مستغلا تصريحات أحد الجمهوريين بالمناظرة.. بايدن يغرد ضد ترمب

الرئيس الأميركي جو بايدن زعم أنه لن يشاهد المناظرة وتغريدته حول الديون الأميركية كشفت عكس ذلك

واشنطن - بندر الدوشي  
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استغل الرئيس الأميركي جو بايدن المناظرة الخاصة بالحزب الجمهوري واستخدم تصريحات السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب نايكي هيلي التي زعمت فيها أن ترمب رفع الديون الأميركية بما يقارب ٨ تريليونات دولار خلال إدارته.

وغرد الرئيس جو بايدن بالفيديو الذي يحتوي على تصريحات هايلي لاستهداف غريمه المحتمل دونالد ترمب على منصب الرئاسة في الانتخابات المقبلة 2024.

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وكان بايدن قد قال في وقت سابق بأنه لن يتابع مناظرة الجمهوريين، لكن استهداف ترمب بتصريحات المرشحين على المسرح يكشف غير ذلك.

ويعتبر موضوع الديون الأميركية قضية خطيرة في الداخل حيث يتصارع الحزبان لمحاولة خفضه.

المرشحون الجهوريون لـ الانتخابات الأميركية 2024 - خاص العربية نت
المرشحون الجهوريون لـ الانتخابات الأميركية 2024 - خاص العربية نت

المناظرة الأولى للجمهوريين

وبدأ المرشحون الجمهوريون أولى مناظرتهم للانتخابات التمهيدية لعام 2024 أمس الأربعاء، فيما أعرب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فجر اليوم الخميس عن سعادته لعدم مشاركته في هذه المناظرة.

وتواجه ثمانية مرشحين جمهوريين في أولى مناظرات الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، بينما خطف المرشح الأوفر حظا دونالد ترمب الأضواء رغم رفضه المشاركة.

وبدأت المناظرة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بعد دقائق على بث مقابلة مسجلة مع ترمب عبر منصة اكس (تويتر سابقا).

ترمب يخطف الأضواء من مناظرة الجمهوريين: أواجه اتهامات زائفة أميركا الانتخابات الأميركية ترمب يخطف الأضواء من مناظرة الجمهوريين: أواجه اتهامات زائفة

وقال ترمب في حواره مع تكر كارلسون على منصة "إكس" عشية موعد تسليم نفسه لسجن في ولاية جورجيا على خلفية اتهامه بمحاولة قلب نتيجة انتخابات 2020، إن كل الاتهامات الموجهة له زائفة.

وأضاف في المقابلة التي حصدت عشرات ملايين المشاهدات بعد وقت قصير من بثها أن كافة الولايات التي يحكمها الديمقراطيون في حالة تدهور، لافتا إلى أنه خلال رئاسته تم قتل العديد من الإرهابيين بالتعاون مع وكالة الاستخبارات المركزية.

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