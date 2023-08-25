اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Former U.S. President Donald Trump is shown in a police booking mugshot released by the Fulton County Sheriff's Office, after a Grand Jury brought back indictments against him and 18 of his allies in their attempt to overturn the state's 2020 election results in Atlanta, Georgia, U.S., August 24, 2023. (Reuters)
الصورة الجنائية للرئيس ترمب
محاكمة ترمب

ترمب يعود لمنصة "إكس" لأول مرة منذ تعليق حسابه في يناير 2021

التقاط صورة جنائية لترمب في أتلانتا.. الرئيس السابق يندد بـ"مهزلة قضائية" وبـ"تدخل انتخابي" بعد توقيفه في جورجيا

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

عاد الرئيس السابق دونالد ترمب، الجمعة، لاستخدام منصة "إكس" (تويتر سابقا) لأول مرة منذ تعليق حسابه في 8 يناير 2021.

وغرّد الرئيس السابق بنشر صورته الجنائية التي التقطت في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة بسجن فولتون، معلقاً بالقول "تدخل انتخابي.. لا استسلام!".

مادة اعلانية

وقد حظيت التغريدة بملايين المشاهدات خلال فترة قصيرة جدا من نشرها، والتي تعتبر أول تواصل مباشر مع المتابعين على المنصة التي حظرته بعد هجوم مناصرين له في السادس من يناير 2021 على الكونغرس. وفي 19 نوفمبر الماضي، غيرت المنصة موقفها ذلك في عهد الملياردير إيلون ماسك، الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد لحرية التعبير" والذي اشترى "تويتر" في أكتوبر الماضي.

والرئيس السابق لديه أكثر من 86 مليون متابع على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

هذا وقد التُقِطت الصورة الجنائيّة للرئيس السابق الخميس في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام المحلّية، تلك الصورة التي يُحتمل أن يكون لها تأثير سلبي على المرشّح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية.

ترمب يندد بـ"مهزلة قضائية" بعد توقيفه لـ20 دقيقة بسجن فولتون أميركا محاكمة ترمب ترمب يندد بـ"مهزلة قضائية" بعد توقيفه لـ20 دقيقة بسجن فولتون

وقد ندّد الرئيس ترمب بـ"مهزلة قضائيّة" بعد توقيفه رسميا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا ما حصل بأنه "تدخّل انتخابي".

وقال ترمب لصحافيّين بينما كان يستعدّ للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف فترة وجيزة والتُقِطت له الصورة الجنائيّة في سجن مقاطعة فولتون "ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ". وأضاف "ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات".

والأسبوع الماضي، وجّه القضاء في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، لائحة اتّهام إلى الرئيس الجمهوري السابق في قضية تآمر لتزوير انتخابات 2020، وأمره بتسليم نفسه بحلول ظُهر الجمعة (17:00 بتوقيت غرينتش).

يذكر أن القاضي حدد كفالة ترمب البالغ من العمر 77 عاماً بـ200 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
اتساع رقعة حرائق الغابات وألسنة اللهب تقترب من أثينا اتساع رقعة حرائق الغابات وألسنة اللهب تقترب من أثينا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط