حولها لعلامة تجارية.. نجل ترمب يستغل صورة أبيه التاريخية

استغل نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، صورة أبيه التاريخية، والتي التقطت خلال احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا كعلامة تجارية لصالح صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون .

ونشر دونالد جون ترمب الابن على حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا" تغريدة مرفوقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية.

يعرض الموقع سلعا مختلفة، عبارة عن قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترامب الجنائية، ومرفوقة لعبارة "FREE TRUMP" (الحرية لترمب).



وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترمب: "سلع ترمب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا".

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وأضاف: "على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة".

Free Trump Merch! To be clear all profits from this on my Web Store are going to be donated to the Legal Defense Fund to fight the tyranny & insanity we’re seeing before us. Unlike many, I won’t try to profit from this but will do what I can to help. https://t.co/qUQDGg2wAB pic.twitter.com/dm6wL3Mf29 — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) August 25, 2023

وكانت السلطات الأميركية أعلنت أمس الخميس توقيف ترامب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

ونشرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترمب التقطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.

وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.