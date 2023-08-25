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Former U.S. President Donald Trump is shown in a police booking mugshot released by the Fulton County Sheriff's Office, after a Grand Jury brought back indictments against him and 18 of his allies in their attempt to overturn the state's 2020 election results in Atlanta, Georgia, U.S., August 24, 2023. (Reuters)
صورة دونالد ترمب الجنائية
محاكمة ترمب

شاهد صورة ترمب "الجنائية" في سجن فولتون

شرطة جورجيا تنشر "الصورة الجنائية" لترمب في سجن فولتون

العربية.نت
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التُقِطت صورة جنائيّة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الخميس في أتلانتا خلال فترة توقيفه الوجيزة، حسبما أفاد عدد من وسائل الإعلام المحلّية.

ويُحتمل أن يكون لها تأثير سيّئ على سمعة المرشّح الجمهوري الساعي إلى الفوز بولاية رئاسيّة ثانية، فيما يرى مراقبون أنه سيستغلها في حملته الانتخابية لجمع التبرعات كما أنها ستدعم موقفه شعبيا.

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وندّد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بـ"مهزلة قضائيّة" بعد توقيفه رسميا الخميس بتهمتَي الابتزاز والتآمر في جورجيا، واصفا ما حصل بأنه "تدخّل انتخابي".

وقال ترمب لصحافيّين بينما كان يستعدّ للسفر من أتلانتا، بعد أن أوقِف فترة وجيزة والتُقِطت له صورة جنائيّة في سجن مقاطعة فولتون "ما حدث هنا هو مهزلة قضائيّة. لم نرتكب أيّ خطأ. لم أرتكب أي خطأ". وأضاف "ما يفعلونه هو تدخّل في الانتخابات".

كما نشرت الشرطة صور الموقوفين سابقا، والمتهمين في القضية ذاتها، من بينهم محامي ترمب، رودي جولياني.

ووافق ترمب على دفع كفالة بقيمة 200 ألف دولار وشروط أخرى للإفراج، بما في ذلك عدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتخويف المتهمين الآخرين أو الشهود في القضية، والتي تم التفاوض عليها مسبقا من قبل محاميه، وفق ما ذكرته شبكة "سي إن إن".

ترمب يسلم نفسه للمحاكمة في سجن فولتون أميركا ترمب ترمب يسلم نفسه للمحاكمة في سجن فولتون

وتتعلق القضية بأكثر من 12 تهمة ترتبط جهوده لعكس نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، وهي المرة الرابعة هذا العام التي يواجه فيها الرئيس السابق اتهامات قضائية.

ويعد المرشح الجمهوري الأوفر حظا للمشاركة في سباق الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

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