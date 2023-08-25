محاولة أميركية لحل أزمة النيجر.. ومسؤولة رفيعة تزور المنطقة
مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، تزور كلاً من نيجيريا وغانا وتشاد
توجّهت مسؤولة أميركية كبيرة، اليوم الجمعة، إلى غرب إفريقيا في محاولة دبلوماسية جديدة لحل الأزمة المستمرة منذ شهر في النيجر إثر الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.
ومن المقرر أن تزور مولي فيي، كبيرة الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، كلاً من نيجيريا وغانا وتشاد.
وأطاح الجيش في النيجر في 26 يوليو بالرئيس بازوم الذي سبق أن رحب بالقوات الأميركية والفرنسية لقتال المتطرفين في الساحل.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن فيي ستتطرق خلال جولتها "للأهداف المشتركة المتمثلة في الحفاظ على الديمقراطية التي اكتسبتها النيجر بشق الأنفس وتحقيق الإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء حكومته المحتجزين ظلماً".
وأضافت أن فيي ستجري أيضاً مشاورات مع كبار المسؤولين في بنين وساحل العاج والسنغال وتوغو، وكلها أعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس).
وستزور أيضاً تشاد، حيث ستبحث بحسب الخارجية الأميركية العنف في السودان بالإضافة إلى الانتقال السياسي في تشاد.
-
"مايكروسوفت": الذكاء الاصطناعي يهدد بتكرار أخطاء عصر وسائل التواصل الاجتماعيأكد على الرغبة بأن هذه التكنولوجيا الجديدة ستظل تحت السيطرة البشرية اقتصاد
-
رئيس الفيدرالي الأميركي: النمو القوي للاقتصاد قد يتطلب زيادات إضافية لسعر الفائدةأكد على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي مرتفعا اقتصاد
-
روسيا تسقط 73 مسيرة.. وأوكرانيا تعزل مدير خدمات الطوارئيعد تفتيش داخلي.. أوكرانيا تعزل مدير جهاز خدمات الطوارئ الذي يضطلع بدور رائد منذ بداية الحرب العرب والعالم