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FILE - President Joe Biden signs the American Rescue Plan, a coronavirus relief package, in the Oval Office of the White House, March 11, 2021, in Washington. Federal officials estimate that local governments now have spending plans in place for most of the money they received under a prominent pandemic relief law. In some cases, it's hard to know exactly how the money is being used, because some governments haven't supplied details about their projects. (AP Photo/Andrew Harnik, File)
الرئيس الأميركي جو بايدن
كورونا

مع عودة كورونا.. بايدن يطلب تمويلاً ويتحدث عن لقاح جديد

شركات الأدوية تستعد لطرح لقاح جديد ضد المتحورات الجديدة من الفيروس

واشنطن - بندر الدوشي
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الجمعة إنه يخطط لطلب المزيد من التمويل من الكونغرس لتطوير لقاح جديد لفيروس كورونا.

وقال بايدن، الذي يقضي إجازته في منطقة بحيرة تاهو، للصحفيين: "لقد وقّعت هذا الصباح على اقتراح يتعين علينا أن نقدمه إلى الكونغرس طلباً للحصول على تمويل إضافي للقاح جديد ضروري وفعال".

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وأضاف: "من المرجح أن يوصى الجميع بالحصول عليه بغض النظر عما إذا كانوا قد حصلوا على لقاح من قبل أم لا".

(تعبيرية)
(تعبيرية)

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أدى فيه الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19 في بعض المناطق إلى عودة بعض المؤسسات في الولايات المتحدة لفرض ارتداء الكمامات. كما ارتفعت معدلات الاستشفاء بسبب كوفيد-19 أيضاً في الأسابيع القليلة الماضية في الولايات المتحدة.

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ويجري بالفعل تطوير لقاحات جديدة لكورونا تحتوي على نسخة من سلالة أوميكرون XBB.1.5، وذلك في مختبرات شركات فايزر ونوفافاكس وموديرنا. وعلى الأرجح سوف يكون هناك لقاحات محدثة ضد طفرات الفيروس المستمرة.

يذكر أن طلب التمويل التكميلي الذي قدمته إدارة بايدن للكونغرس لبدء العام المالي الجديد لم يكن يتضمن تمويل لقاحات كوفيد-19.

وبدلاً من ذلك، طلب البيت الأبيض ما يقرب من 40 مليار دولار لتمويل الأولويات الرئيسية قصيرة المدى، مثل تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، والصناديق الفيدرالية لمواجهة الكوارث، وتغير المناخ وأولويات ضبط الحدود.

وفي الخريف الماضي، طلب بايدن من الكونغرس أكثر من 9 مليارات دولار لمكافحة الفيروس، لكن الطلب قوبل بالرفض.

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