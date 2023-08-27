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الشرطة الأميركية (فرانس برس)
الشرطة الأميركية (فرانس برس)

4 قتلى وجريحان إثر إطلاق نار في جاكسون فيل بفلوريدا

العربية.نت - وكالات
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ذكرت قناة فوكس نيوز، السبت، أن إطلاق نار في أحد متاجر سلسلة (دولار جنرال) في جاكسونفيل بولاية فلوريدا الأميركية أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقالت رئيسة البلدية دونا ديجان لقناة نيوز 4 جاكس إن رجلا تحصن في أحد متاجر (دولار جنرال) على طريق كينجز.

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ووصفت جوكوبي بيتمان، وهي من أعضاء مجلس مدينة جاكسونفيل، الواقعة بأنها مأساة وقالت إنها تعتقد أن المشتبه به قُتل.

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