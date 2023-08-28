"محاولة قلب نتائج انتخابات 2020".. هذا موعد بدء محاكمة ترمب

أعلنت القاضية الأميركية، تانيا شاتكن، الاثنين، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب أمام محكمة فيدرالية في واشنطن بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية ستبدأ في الرابع من مارس 2024.

وحددت القاضية هذا الموعد خلال جلسة حسمت فيها بين اقتراح المدعي الخاص جاك سميث، الذي أمل أن تبدأ محاكمة ترمب بواشنطن في الثاني من يناير 2024، وهي مهلة قصيرة في رأيها، وبين موعد آخر بعيد طالب به الدفاع هو أبريل 2026، وفق فرانس برس.

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"لا أحد منهما مقبول"

يشار إلى أن المدعي الخاص، جاك سميث، كان قد طلب تحديد موعد بدء محاكمة الرئيس الأميركي الخامس والأربعين بتهم التآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الثاني من يناير 2024.

في المقابل، طلب محامو ترمب بدء المحاكمة في أبريل 2026، أي بعد حوالي عام ونصف من انتخابات نوفمبر 2024 التي يخوضها الملياردير الجمهوري سعياً للعودة إلى البيت الأبيض.

لكن بعدما استمعت تشاتكن إلى حجج الطرفين، الاثنين، بقاعة محكمة فيدرالية في واشنطن، أوضحت أنها لا تعتبر أياً من الاقتراحين مقبولاً، قائلة إنه "من الواضح أن هذين المقترحين متباعدين للغاية.. لا أحد منهما مقبول".

تهم جنائية

يذكر أن تهماً جنائية وجهت إلى ترمب في 4 قضايا هذه السنة، اثنتان منها في واشنطن والثالثة في نيويورك والرابعة في ولاية جورجيا.

كما من المقرر أن يحاكم في مارس في نيويورك بتهمة الكذب بشأن مبالغ مالية دفعها لممثلة أفلام إباحية لشراء صمتها قبل انتخابات 2016، وفي مايو في فلوريدا بقضية إخفاء وثائق حكومية سرية.

كذلك يواجه مع 18 متهماً آخرين في جورجيا تهماً بالابتزاز والتآمر لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولاية الجنوبية.