اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ميتش ماكونيل
ميتش ماكونيل

شاهد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي "متجمدا" عاجزا عن الكلام فجأة

ماكونيل تعرض لحالة توقف مفاجئ عن الكلام نهاية الشهر الماضي وتساؤلات حول صحته

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

ظهر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، متجمدا أثناء تلقي أسئلةِ وسائل الإعلام حول آخر الأحداث، وتوقف ماكونيل لأكثر من ثلاثين ثانية عن الكلام، ما استدعى تدخل مرافقته لتكرار السؤال بصوت مرتفع، غير أنه بقي صامتا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماكونيل متوقفا عن الحديث فجأة. إذ توقف فجأة لبرهة عن الكلام خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

مادة اعلانية

وأثير وقتها تساؤلات حول صحته ومستقبله، خصوصا بعد تعرضه لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحفية ماكونيل: "هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟"، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه: "آسفة، جميعا، سوف نحتاج إلى دقيقة".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إنه سيتواصل مع ماكونيل.

وتابع: "بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد".

ترمب يسخر من منافسه الأشرس: سمعت أنه سينسحب أميركا ترمب يسخر من منافسه الأشرس: سمعت أنه سينسحب

وفي 26 يوليو أصيب السيناتور النافذ بنفس الحالة، إذ كان يومها يتحدث أمام الإعلاميين في مبنى الكابيتول حين تجمد في مكانه من دون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنها تتمنى له "الشفاء العاجل".

وفي مارس، نقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسرٍ في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل لمدة 6 أسابيع تقريبا.

وقال مساعد لماكونيل إن السيناتور سيستشير طبيبا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الكوكب أصبح كرة نار ملتهبة.. النيران تلتهم أراضي وغابات تعادل مساحة دول كاملة الكوكب أصبح كرة نار ملتهبة.. النيران تلتهم أراضي وغابات تعادل مساحة دول كاملة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط