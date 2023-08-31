شاهد زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأميركي "متجمدا" عاجزا عن الكلام فجأة

ظهر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي ميتش ماكونيل، متجمدا أثناء تلقي أسئلةِ وسائل الإعلام حول آخر الأحداث، وتوقف ماكونيل لأكثر من ثلاثين ثانية عن الكلام، ما استدعى تدخل مرافقته لتكرار السؤال بصوت مرتفع، غير أنه بقي صامتا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها ماكونيل متوقفا عن الحديث فجأة. إذ توقف فجأة لبرهة عن الكلام خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي في السادس والعشرين من الشهر الماضي.

Senate Republican Leader Mitch McConnell froze again today in public, this time when asked by a reporter in Kentucky if he planned to run for re-election in 2026.



Re-election? He’s 81. This feels like elder abuse to keep him in office. Let him retire.pic.twitter.com/IWIXHRPKqF — Keith Boykin (@keithboykin) August 30, 2023

مادة اعلانية

وأثير وقتها تساؤلات حول صحته ومستقبله، خصوصا بعد تعرضه لسقوط خطير في وقت سابق هذا العام.

وأصيب ماكونيل بهذا العارض بعد أن سألته الصحفية عما إذا كان يرغب بالترشح مجددا لانتخابات مجلس الشيوخ عام 2026.

وسألت الصحفية ماكونيل: "هل سمعت السؤال حضرة السيناتور؟"، لتعلق بعدما استمر عدم تجاوبه: "آسفة، جميعا، سوف نحتاج إلى دقيقة".

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن للصحفيين في البيت الأبيض، إنه سيتواصل مع ماكونيل.

وتابع: "بيننا خلافات سياسية لكنه صديق جيد".

وفي 26 يوليو أصيب السيناتور النافذ بنفس الحالة، إذ كان يومها يتحدث أمام الإعلاميين في مبنى الكابيتول حين تجمد في مكانه من دون سبب ظاهر، قبل أن يسارع المحيطون به لمرافقته إلى الخارج.

وردا على سؤال عن حالة السيناتور ماكونيل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنها تتمنى له "الشفاء العاجل".

وفي مارس، نقل السيناتور إلى المستشفى بعد سقوطه أثناء حفل عشاء خاص، في حادث أدى إلى إصابته بارتجاج في المخ وكسرٍ في أحد الأضلاع، مما استدعى توقفه عن العمل لمدة 6 أسابيع تقريبا.

وقال مساعد لماكونيل إن السيناتور سيستشير طبيبا.