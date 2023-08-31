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دونالد ترمب (أرشيفية من فرانس برس)

"محاولة قلب نتائج انتخابات 2020".. ترمب يدفع ببراءته

العربية.نت - وكالات
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دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الخميس، ببراءته من التهم الموجهة إليه في القضية الجنائية المرتبطة بمحاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية.

ودفع ببراءته في مستند رفع إلى المحكمة وتخلى فيه عن المثول أمامها في استدعاء مقرر الأربعاء المقبل، وفق فرانس برس.

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يشار إلى أن الرئيس السابق والمرشح الأبرز بين الجمهوريين الساعين لخوض السباق الرئاسي في 2024، يواجه 13 تهمة بـ"الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة الانتخابات في الولاية والتي انتهت لصالح الرئيس جو بايدن.

فالخميس الماضي، حضر إلى سجن مقاطعة فولتون في أتلانتا بولاية جورجيا حيث وجه القضاء له ولـ18 شخصاً آخرين تهمة "الابتزاز" وارتكاب عدد من الجرائم سعياً لقلب نتيجة انتخابات 2020 في هذه الولاية.

لقطة تاريخية

وتعني إجراءات التوقيف أن تؤخَذ بصمات المتهم وتُلتقط له صور جنائية قبل إطلاق سراحه بكفالة حُددت قيمتها في حالة ترمب بـ200 ألف دولار.

أما اللقطة التي ظهر فيها ترمب عبوساً وعاقداً حاجبَيه ومُحدقاً في الكاميرا، كانت تاريخية بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.

وقانون الجريمة المنظمة الذي استندت إليه المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس لتوجيه التهم في هذه القضية، يعاقَب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين 5 سنوات و20 سنة.

الجدير بالذكر أن ترمب يواجه 4 محاكمات جنائية العام المقبل خلال موسم الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري الذي يبدأ في يناير، وبذروة الحملة الرئاسية في نوفمبر 2024.

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