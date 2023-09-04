بايدن يعبر عن خيبة أمله لغياب الرئيس الصيني عن قمة مجموعة العشرين
يزور الرئيس الأميركي الهند بين السابع والعاشر من سبتمبر أيلول لحضور القمة
قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس الأحد إنه يشعر بخيبة أمل لعدم حضور نظيره الصيني شي جين بينغ قمة قادة مجموعة العشرين في الهند، لكنه أضاف أنه "سيتمكن من رؤيته".
وأضاف بايدن دون خوض في تفاصيل "أشعر بخيبة أمل... لكنني سأتمكن من رؤيته".
ويزور بايدن الهند بين السابع والعاشر من سبتمبر أيلول لحضور قمة دول مجموعة العشرين، ويعقب ذلك زيارة إلى فيتنام حيث تسعى إدارته لتعزيز العلاقات الأميركية في آسيا.
وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن من المرجح أن يتغيب شي عن القمة، لكن من المتوقع أن يمثل رئيس الحكومة الصينية لي شيانغ بلده في القمة في نيودلهي.
وردا على سؤال بشأن ما إن كان يتطلع لهذه الزيارة قال بايدن "نعم. أريد المزيد من... التنسيق. أعتقد أن كلتيهما (الهند وفيتنام) تريد علاقات أوثق بكثير مع الولايات المتحدة، وهذا يمكن أن يكون مفيدا للغاية".
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