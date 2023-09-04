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تقرير يثير القلق.. صينيون تسللوا لقواعد أميركية 100 مرة!

وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين: مواطنون صينيون تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة في نحو 100 واقعة خلال الأعوام القليلة الماضية

العربية.نت، رويترز
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قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal، أمس الأحد نقلا عن مسؤولين أميركيين إن مواطنين صينيين، يظهرون أحيانا كسائحين، تسللوا إلى قواعد عسكرية ومواقع حساسة أخرى في الولايات المتحدة في نحو 100 واقعة خلال الأعوام القليلة الماضية.

ووصف المسؤولون تلك الوقائع بأنها تهديدات تجسس محتملة.

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وذكرت الصحيفة أن وزارة الدفاع ومكتب التحقيقات الاتحادي وأجهزة أخرى أجرت مراجعة في العام الماضي في محاولة لحصر تلك الوقائع، التي شملت تسللا، بسبب محاولات دخول قواعد تابعة للجيش الأميركي بدون تصريح ملائم.

وقال التقرير إن وقائع التسلل تنوعت بين محاولة مواطنين صينيين عبور نطاق صواريخ أميركي في نيومكسيكو إلى سباحة غواصين في مياه موحلة قرب موقع لإطلاق الصواريخ تابع للحكومة الأميركية في فلوريدا.

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وأضاف التقرير نقلا عن مسؤولين مطلعين أن تلك الوقائع التي حدثت في مناطق ريفية تقل فيها السياحة شملت عادة مواطنين صينيين تعرضوا لضغوط للقيام بهذه المهمة وإبلاغ الحكومة الصينية.

ولم ترد وزارة الدفاع الأميركية ولا وزارة الأمن الداخلي على طلب للتعقيب على تقرير "وول ستريت جورنال".

وجاءت تلك الوقائع في وقت تتخذ فيه بكين وواشنطن خطوات مبدئية لتهدئة التوتر بينهما الذي تصاعد بعد عبور بالون تجسس صيني فوق الأراضي الأميركية قبل أن يسقطه الجيش الأميركي قبالة الساحل الشرقي للبلاد في فبراير.

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