البيت الأبيض: إصابة جيل بايدن بكوفيد-19
الرئيس بايدن (80 عاما) خضع لاختبار كوفيد وكانت نتيجته سلبية
قال البيت الأبيض يوم الاثنين إن الاختبارات أثبتت إصابة السيدة الأولى للولايات المتحدة جيل بايدن بكوفيد-19 وإنها تعاني أعراضا خفيفة، بينما جاءت نتيجة
اختبار الرئيس جو بايدن سلبية للفيروس.
كانت أخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بفيروس كورونا في أغسطس آب من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر 80 عاما في يوليو تموز 2022.
وقالت مديرة اتصالاتها إليزابيث ألكسندر في بيان "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بكوفيد-19... ستبقى في المنزل في ريهوبوث بيتش بديلاوير".
وعاد بايدن بمفرده من ديلاوير مساء الاثنين.
وقال البيت الأبيض إن الرئيس بايدن (80 عاما) خضع لاختبار كوفيد مساء الاثنين وكانت نتيجته سلبية، مضيفا أنه سيواصل إجراء اختبارات منتظمة ومراقبة الأعراض.
وشهدت الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعا في الإصابات بفيروس كورونا وحالات الدخول إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
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