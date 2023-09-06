البنتاغون: سندعم أوكرانيا بذخائر اليورانيوم المنضب

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية الأربعاء، أنّ الولايات المتّحدة ستزوّد أوكرانيا بذخائر تحتوي على يورانيوم منضّب، وهي قذائف فعّالة ضدّ الدبابات والمركبات المدرّعة.

وجاء في بيان البنتاغون، اليوم "تتضمن هذه الحزمة معدات إضافية للدفاع الجوي وقذائف مدفعية وأنظمة مضادة للدبابات، بما في ذلك قذائف اليورانيوم المنضب لدبابات أبرامز".

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كما أوضح أنّ هذه الذخيرة من عيار 120 مليمتراً مخصّصة لدبابات أبرامز الأميركية التي وعدت واشنطن بتسليمها لكييف في إطار دفعة جديدة من المساعدات العسكرية بقيمة 175 مليون دولار.

كذلك، أكدت وزارة الدفاع الأميركية أنها سوف تستمر في العمل مع حلفائها لإمداد أوكرانيا بالعتاد الذي تحتاجه سواء في ساحات القتال أو لضمان أمنها على المدى البعيد.

وتساعد كثافة اليورانيوم، (حوالي 1,7 مرة كثافة الرصاص)، على اختراق المدرّعات الثقيلة.

مثير للجدل

لكنّ اليورانيوم المنضّب مثير للجدل بسبب ارتباطه بمشكلات صحية مثل السرطان وعيوب خلقية في صراعات سابقة، رغم أنه لم يثبت بشكل قاطع أنّ هذه الذخائر هي السبب في ذلك.

وكانت الولايات المتحدة في طليعة الدول التي قدّمت الدعم لأوكرانيا، وسرعان ما شكّلت تحالفاً دولياً لدعم كييف بعد بدء الغزو الروسي العام الماضي وقد حشدت مساعدات من عشرات البلدان.

أكثر من 43 مليار دولار

وقدمت الحكومة الأميركية حتى الآن أكثر من 43 مليار دولار في صورة أسلحة ومساعدات عسكرية أخرى لأوكرانيا.

وطلب الرئيس الأميركي جو بايدن من الكونغرس في أغسطس آب الموافقة على إنفاق إضافي بنحو 40 مليار دولار، منها 24 مليار دولار لأوكرانيا واحتياجات دولية أخرى.

وقد يواجه هذا الطلب معارضة في الكونغرس حيث يريد بعض الجمهوريين، خصوصا من تربطهم علاقات وثيقة بالرئيس السابق دونالد ترامب، تقليص قيمة المساعدات التي ترسلها واشنطن إلى أوكرانيا.