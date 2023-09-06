"محاولة قلب نتائج انتخابات 2020".. المتهمون يدفعون ببراءتهم

دفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وكبير موظفي البيت الأبيض السابق مارك ميدوز، وبقية المتهمين الآخرين في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا الجنوبية، بالبراءة من التهم الموجهة ضدهم، وفق ما أوردت شبكة "سي أن أن" الثلاثاء.

ودفع المتهمون الـ19 بالبراءة دون المثول أمام المحكمة، إذ يسمح قانون جورجيا للمتهمين الجنائيين بالتنازل عن مثولهم شخصياً والتقدم رسمياً بالإقرار بالبراءة أو الذنب من خلال الأوراق المقدمة إلى المحكمة.

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جلسات استماع الأربعاء

جاء ذلك فيما كان من المقرر عقد جلسات استماع، الأربعاء، في أتلانتا، حيث حددت المحكمة العليا 6 سبتمبر موعداً لاستدعاء ترمب وآخرين في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في جورجيا.

وكانت وثيقة قضائية، قد أفادت الخميس الماضي، بأن ترمب دفع بأنه غير مذنب في القضية.

4 مارس

يذكر أن هيئة محلفين كبرى في أتلانتا، كانت أصدرت في 14 أغسطس الفائت، لائحة اتهام بحق ترمب و18 آخرين، تتعلق بمحاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا. ويواجه الرئيس السابق 13 تهمة، تشمل التآمر للتزوير والكذب والابتزاز.

فيما حددت القاضية الفيدرالية، تانيا تشاتكن، الرابع من مارس 2024 موعداً لبدء محاكمة الرئيس السابق ترمب، بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020.

ويقع الرابع من مارس 2024 عشية "الثلاثاء الكبير"، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيته بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب.