ترمب مستعد للإدلاء بشهادته في القضايا الجنائية الأربع

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، إنه إذا اتصلت به أي من جهات التحقيق الجنائية الأربع المتعلقة به للإدلاء بشهادته، فسوف يفعل ذلك.

وأضاف للمذيع المحافظ هيو هيويت: "سوف أشهد في المحاكمة".

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وألمح ترمب سابقاً إلى اتخاذ موقف الشاهد في يوليو قبل أن يواجه لائحة اتهام فيدرالية بشأن جهوده المزعومة لعكس نتائج انتخابات 2020.

وكتب ترمب في منشور على موقع Truth Social في يوليو/تموز: "سنستمتع في المنصة مع كل هؤلاء الأشخاص الذين يقولون إن الانتخابات الرئاسية لم تكن مزورة أو مسروقة..".

ودخل ترمب لأول مرة إلى منطقة مجهولة عندما أصبح أول رئيس سابق يواجه التهم الجنائية بعد أن وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في نيويورك لائحة اتهام في مارس/آذار بشأن دوره المزعوم في مخطط لدفع أموال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية خلال الحملة الرئاسية لعام 2016.

منذ ذلك الحين، تم توجيه الاتهام إلى ترمب ثلاث مرات أخرى، مرتين على المستوى الفيدرالي.

فيما نفى ارتكاب أي مخالفات في القضايا الأربع. ورفض ترمب يوم الأربعاء التعليق على الطريقة التي سيرد بها في المنصة بشأن ما إذا كان قد أمر أي شخص بنقل الصناديق في قضية الوثائق السرية.

وقال "أنا لا أجيب على هذا السؤال لكنني مشمول بالكامل بالقانون".