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(تعبيرية)
الأمن السيبراني

عقوبات أميركية على 11 روسياً بسبب جرائم إلكترونية

بدورها فرضت بريطانيا عقوبات على مواطنين روس بسبب ضلوعهم في "جرائم إلكترونية"

العربية.نت
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أفاد إخطار نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 11 روسياً في إجراءات تتعلق بجرائم إلكترونية.

ولم تقدم الوزارة أسباباً مفصلة لإدراج هؤلاء الأفراد في قائمة العقوبات.

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بدورها فرضت بريطانيا عقوبات على الموطنين الروس الـ11 معتبرةً أنهم متورطون في تنظيم هجمات إلكترونية على المستشفيات البريطانية والبنية التحتية الحيوية، بما في ذلك السلطات المحلية والشركات والمدارس.

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وكشفت القائمة السوداء المحدثة التي نشرتها مديرية العقوبات المالية في المملكة المتحدة، عن بيانات 11 شخصاً والمهام التي قاموا بها في المجموعات السيبرانية "تريكبوت" و"كونتي".

وأكدت السلطات البريطانية أن الهجمات على المستشفيات نفذت أثناء جائحة كورونا.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الأفراد المدرجين في قائمة العقوبات كجزء من المجموعات السيبرانية، تلقوا ما لا يقل عن 180 مليون دولار كفدية من ضحاياهم في جميع أنحاء العالم ونحو 27 مليون جنيه إسترليني (33.7 مليون دولار) من 149 ضحية في المملكة المتحدة.

ومنعت الحكومة هؤلاء الأشخاص من دخول المملكة المتحدة، وسيتم تجميد أرصدتهم في البلاد في حال اكتشافها.

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