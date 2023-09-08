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لقطة من الفيديو الذي نشرته المخابرات الأميركية لتجنيد مسؤولين روس
روسيا و بوتين

بهذا الفيديو.. تحاول المخابرات الأميركية تجنيد مسؤولين روس

يشرح الفيديو الذي نشرته الـ"سي آي إيه" باللغة الروسية بالتفصيل طرق الاتصال بها

العربية.نت
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نشرت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي. آي. إيه"، التي تحاول تجنيد المزيد من العملاء الروس، مقطع فيديو يستهدف المسؤولين في موسكو ويناشدهم "قول الحقيقة" عن "نظام" وصفته بأنه "يعج بالمتملقين الكذابين"، حسب تعبيرها.

وقال مدير الوكالة وليام بيرنز في يوليو الماضي، إن الشعور بالسخط بين بعض الروس حيال الحرب في أوكرانيا يخلق فرصة نادرة لتجنيد جواسيس، وإن الـ"سي. آي. إيه" لن تفوت هذه الفرصة.

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ونشرت الوكالة مقطع فيديو باللغة الروسية بعنوان "لماذا تواصلت مع وكالة المخابرات المركزية - من أجل نفسي" على وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص من المفترض أنه مسؤول روسي يمشي عبر الثلوج في مدينة روسية على ما يبدو.

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ويقول التعليق الصوتي باللغة الروسية: "أكدت للجميع أن تشويه الحقيقة في التقارير أمر مجرد من الضمير، لكن أولئك الذين ارتقوا في المراكز هم الذين فعلوا هذا الشيء تحديداً".

ويقول الفيديو، قبل أن يشرح بالتفصيل طرق الاتصال بوكالة المخابرات المركزية: "قد لا يرغب المحيطون بك في سماع الحقيقة، لكننا نريد ذلك. النزاهة لها ثمن".

وبعد الإخفاقات الكبرى في هجمات الحادي عشر من سبتمبر والحرب الأميركية في العراق، قالت وكالات المخابرات الأميركية والبريطانية إنها حققت انتصاراً استخباراتياً فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا من خلال التحذير من خطط الكرملين مسبقاً.

وتتهم روسيا كلاً من بريطانيا والولايات المتحدة بدعم أوكرانيا سعياً لتقسيم روسيا والاستيلاء على مواردها الطبيعية، وهو ما تنفيه واشنطن ولندن.

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