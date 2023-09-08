مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: جواسيس روسيا ينتشرون في أميركا

حذر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، الخميس، من أن عدد الجواسيس الروس العاملين داخل الولايات المتحدة "لا يزال كبيرا للغاية"، على الرغم من الجهود المبذولة لطردهم.

وقال راي خلال تصريحات عامة في متحف التجسس في واشنطن: "إن التهديد الروسي التقليدي لمكافحة التجسس لا يزال قويا". وأضاف: "إن بصمة المخابرات الروسية، وأعني بذلك ضباط المخابرات، لا تزال كبيرة جدًا في الولايات المتحدة، وهو أمر نواجهه باستمرار ونحاول عرقلة ومنع وتعطيل كل الطرق الممكنة".

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ويعتبر تهديد الجواسيس الروس الذين يعملون على الأراضي الأميركية ليس بالأمر الجديد.

ولكن مع اعتراف المسؤولين الأميركيين بشكل متزايد بروسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين كخصم، فإن المخاوف التقليدية المتعلقة بالاستخبارات المضادة، والتي كان يُنظر إليها ذات يوم على أنها من بقايا الحرب الباردة جذبت مرة أخرى اهتماماً على أعلى المستويات.

وطردت الولايات المتحدة 60 دبلوماسيا روسيا في عام 2018 وحددتهم الولايات المتحدة على أنهم عملاء استخبارات، كما أمرت بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل، كجزء من ردها على استخدام روسيا المزعوم لغاز أعصاب لتسميم جاسوس روسي سابق يعيش في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وحددت وكالة استخبارات هولندية علناً هوية ضابط استخبارات عسكري روسي كان قد درس في كلية الدراسات الدولية المتقدمة المرموقة بجامعة جونز هوبكنز، وهو برنامج الدراسات العليا للنخبة الذي يفضله أفراد الجيش الأمريكي والدبلوماسيون الشباب وجواسيس المستقبل.

وقال راي: "سأقول إنه على مدى السنوات العديدة الماضية، خطت الولايات المتحدة خطوات إيجابية كبيرة في تقليص حجم تواجد ضباط المخابرات الروسية في الولايات المتحدة، وطردتهم في الواقع".