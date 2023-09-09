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سيناتور ليندسي غراهام
الانتخابات الأميركية

توصية بتوجيه اتهامات له.. غراهام يحذر من استخدام القانون كأداة سياسية

ترمب يوجه انتقادات حادة لهيئة المحلفين في محاكمته بجورجيا، متهما إياها بعدم المصداقية

العربية.نت
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أوصت هيئة محلفين كبرى في جورجيا بتوجيه اتهامات جنائية للسيناتور الأميركي الجمهوري ليندسي غراهام وحلفاء آخرين لدونالد ترمب في إطار قضية انتخابات جورجيا.

الهيئة أوصت بتوجيه اتهامات ضد غراهام وكذلك عضوي مجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية جورجيا في ذلك الوقت كيلي لوفلر وديفيد بيردو.

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ونفى غراهام ارتكاب أي مخالفات وقال إنه كان يؤدي واجباته الرقابية محذرا من الخروج عن المسار الصحيح وعدم استخدام القانون كأداة سياسية.

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وفي السياق، وجّه الرئيسُ الأميركي السابق دونالد ترمب انتقادات حادة لهيئة المحلفين في محاكمته بجورجيا، متهما إياها بعدم المصداقية والخضوع لما يقوله المدعي العام..

تصريحات ترمب جاءت بعد إصدارِ هيئة المحلفين الكبرى تقريرَها النهائي بخصوص لائحة التهم الموجهة للرئيس الأميركي السابق في قضية محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية في جورجيا.

وأوصى التقريرُ المكّونُ من تسعِ صفحات، بتوجيه اتهاماتٍ ضد 39 شخصا، مقارنةبـ 18 فقط وُجهت إليهم الاتهامات في وقت سابق.

وشملت اللائحةُ الجديدة من المتهمين، عضوا حالياً، واثنين سابقين في مجلس الشيوخ الأميركي.

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