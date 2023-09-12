رقم قياسي.. 23 كارثة مناخية كبرى بالولايات المتحدة هذا العام

أعلنت وكالة حكومية أميركية، أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة شهدت 23 حدثاً مناخياً تسبب كل منها بأضرار تفوق مليار دولار منذ بداية العام، وهو رقم قياسي.

وبدأت الوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي بإحصاء هذه الكوارث المناخية الكبرى في عام 1980. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق في عام 2020، عبر 22 حدثاً مناخياً.

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في المجمل، منذ بداية عام 2023، تسببت هذه الأحداث المناخية الكبرى في أضرار تزيد عن 57.6 مليار دولار في الولايات المتحدة.

والعام الماضي، تسببت 18 ظاهرة مناخية كبرى بأضرار تجاوزت 165 مليار دولار في البلاد وخصوصاً بسبب الإعصار إيان الذي دمر فلوريدا (أكثر من 112 مليار دولار وحده).

ولكن كان عام 2017 هو الأكثر تكلفة (383.7 مليار دولار قيمة الأضرار) جراء إعصاري هارفي وإيرما.

ولن ينتهي العام الحالي قبل أربعة أشهر، ويتوقع أن يرتفع عدد الكوارث المناخية لعام 2023 أكثر.





فيضانات في فلوريدا هذا العام فيضانات في كاليفورنيا هذا العام الحرائق في هواي

وتعرضت فلوريدا للإعصار إداليا في أغسطس، وهاواي لحريق مدمر في الشهر نفسه، وشمال شرق البلاد لموجة صقيع خلال الشتاء، وكاليفورنيا لفيضانات.

ووفقاً للوكالة الأميركية لمراقبة المحيطات والغلاف الجوي تسببت هذه الكوارث المناخية أيضا بمقتل ما لا يقل عن 253 شخصاً.

وقالت رايتشل كليتوس من منظمة اتحاد العلماء في بيان إن الرقم القياسي الجديد "يشكل أحدث تأكيد على اتجاه لحدوث كوارث مكلفة يحمل الكثير منها دليلاً واضحاً على تغير المناخ".