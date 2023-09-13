السيناتور رومني منتقدا بايدن وترمب.. "لن اترشح لولاية ثانية"

قال السيناتور الجمهوري ميت رومني لصحيفة "واشنطن بوست"، إنه لن يسعى لولاية ثانية في مجلس الشيوخ، قائلا في مقابلة إن الوقت قد حان لجيل جديد "لكي يتقدم".

ويعتبر خروج رومني نهاية لحياة رجل سياسي من الطبقة العليا والتي استمرت لعقود من الزمن لحاكم ولاية مساتشوستس السابق والمرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2012، والذي أصبح في السنوات الأخيرة أحد أبرز المنتقدين الجمهوريين للرئيس السابق دونالد ترمب.

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وقال رومني (76 عاما) إن قراره بعدم الترشح مرة أخرى بسبب أن فترة ولاية ثانية والتي ستوصله إلى الثمانينات من عمره، ربما ستكون أقل إنتاجية وأقل إرضاءً من الولاية الحالية.

وألقى باللوم في ذلك على الفوضى التي يراها بين الجمهوريين في مجلس النواب وعلى عدم ثقته في قيادة الرئيس جو بايدن وترمب.

وقال في مقابلة هاتفية مطولة استعرضت إعلانه الرسمي: "من الصعب للغاية على مجلس النواب أن يعمل، وربما الأهم من ذلك، من المحتمل أن يكون لدينا إما ترمب أو بايدن في منصبي الرئيس" أي رئيسنا القادم.

وتابع: "بايدن غير قادر على القيادة في الأمور المهمة وترمب غير راغب في القيادة في الأمور المهمة".

وقال رومني، الذي انتخب عضوا في مجلس الشيوخ عام 2018 بنسبة 63 بالمئة من الأصوات، إنه سيكمل فترة ولايته التي تنتهي في يناير/كانون الثاني 2025.

ومن المرجح أن يمثل قراره بعدم الترشح لإعادة انتخابه العام المقبل نهاية مسيرته السياسية. وكان ذلك ملحوظاً خاصة في عهد ترمب، من حيث الاستقلال والاستعداد للوقوف ضد قاعدة حزبه التي تحولت بشكل كبير في اتجاه ترامب خلال العقد الذي مضى.