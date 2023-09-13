مكارثي يلوم بيلوسي في محاولات فاشلة لعزل بايدن
بيلوسي أطلقت تحقيقين سابقين لعزل ترامب دون تصويت مجلس النواب
دافع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن نفسه، يوم الثلاثاء، بشأن ما إذا كان تحقيق المساءلة لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن يتطلب تصويتًا كاملاً في مجلس النواب، قائلاً إن سلفه الديمقراطية نانسي بيلوسي هي من بدأت السابقة.
وأطلق مكارثي تحقيقًا من جانب واحد ضد الرئيس بايدن، يوم الثلاثاء، بعد أقل من أسبوعين من نقل موقع "بريتبارت نيوز" عنه قوله إن الأمر سيتطلب تصويتًا كاملاً في مجلس النواب للبدء.
وفي سبتمبر 2019، غرّد مكارثي بأن بيلوسي لا يمكنها إطلاق تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب آنذاك دون تصويت كامل في مجلس النواب.
وأجرى الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقًا بشأن المساءلة لمدة 5 أسابيع قبل التصويت على قرار في أكتوبر 2019 يحدد قواعد المرحلة العامة من التحقيق وتم عزل ترامب في ديسمبر 2019.
وأعلنت بيلوسي عن إجراء تحقيق ثانٍ لعزل ترمب بعد يومين أحداث 6 يناير 2021، ومرة أخرى دون تصويت في مجلس النواب في بداية التحقيق وتم عزل ترمب في 13 يناير ولم تنته أي من محاكمات ترامب في مجلس الشيوخ بالإدانة.
ولم يوضح مكارثي سبب قوله مؤخرًا إن التحقيق مع بايدن سيتطلب تصويتًا كاملاً. وقال في مقابلة مع "بريتبارت نيوز": "إن فتح تحقيق في قضية المساءلة هو أمر خطير، ولن يأخذه الجمهوريون في مجلس النواب باستخفاف أو يستخدموه لأغراض سياسية. يستحق الشعب الأميركي أن يتم الاستماع إليه بشأن هذه المسألة من خلال ممثليه المنتخبين". وأضاف: "لهذا السبب، إذا مضينا قدمًا في تحقيق المساءلة، فسيتم ذلك من خلال التصويت في مجلس النواب".
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