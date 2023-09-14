ترامب يحتفل بقرار عدم ترشح رومني: أخبار رائعة

احتفل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقرار السيناتور الجمهوري ميت رومني بعدم الترشح لفترة ولاية أخرى، ووصف تقاعد منتقده المتكرر بأنها "أخبار رائعة" ليوتا والحزب الجمهوري.

وكتب ترامب بالأحرف الكبيرة على موقع تروث سوشيال، في إشارة إلى الاسم المستعار رومني الذي استخدمه في حساب خاص على تويتر: "ميت رومني، الذي يشار إليه أحيانا باسم بيير ديلكتو، لن يسعى لولاية ثانية في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث لم يخدم بامتياز".

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وأضاف "كانت هناك معركة أولية كبيرة ضده في المستقبل القريب، ولكن الآن لن يكون ذلك ضروريا. تهانينا للجميع. لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى!".

وأعلن رومني (76 عاما) الأربعاء أنه سيتقاعد من مجلس الشيوخ في نهاية فترة ولايته في عام 2024.

وقال "لقد أمضيت آخر 25 عامًا من عمري في الخدمة العامة بشكل أو بآخر. وقال رومني "في نهاية فترة ولاية أخرى، سأكون في منتصف الثمانينات من عمري". "بصراحة، حان الوقت لجيل جديد من القادة. إنهم الأشخاص الذين يتعين عليهم اتخاذ القرارات التي ستشكل العالم الذي سيعيشون فيه".

وكان من المتوقع أن يواجه رومني تحديًا أساسيًا من الحزب الجمهوري إذا سعى لإعادة انتخابه.

وكانت العلاقة بين ترامب ورومني معقدة ومتطورة على مدى العقد الماضي.

ورحب رومني بدعم ترامب في عام 2012 عندما كان رومني مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة. وأصبح رومني لاحقًا منتقدًا صريحًا لترامب خلال السباق الرئاسي لعام 2016 قبل لقائه مع ترامب والتفكير في دور محتمل في مجلس الوزراء.