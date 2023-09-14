رئيس الأركان الأميركي: لم أقدم أي توصية لترامب بضرب إيران

أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي لفريد زكريا على شبكة CNN في مقابلة الأربعاء أنه لم يوصِ أبدًا بشن هجوم عسكري أميركي ضد إيران خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وقال "أستطيع أن أؤكد لكم أنني لم أوصِ ولو لمرة واحدة بمهاجمة إيران".

"أرفع جنرال بالجيش"

ويعتبر ميلي، أرفع جنرال بالجيش الأميركي وسيتقاعد في نهاية الشهر كأكبر ضابط عسكري في البلاد، وكان رئيسًا لهيئة الأركان المشتركة في عهد ترامب خلال الأشهر الستة عشر الأخيرة من فترة وجوده في منصبه.

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وكان له دور كبير في بعض الأحداث الأكثر أهمية في رئاسة ترامب، بما في ذلك الرد على احتجاجات حياة السود مهمة في عام 2020 والإجراءات التي اتخذها بعد 6 يناير 2001، عندما كان يشعر بالقلق من أن ترامب يمكن أن يصبح "مارقًا".

خطة مهاجمة إيران

وأصبح ميلي أيضًا شخصية مهمة في لائحة الاتهام التي وجهها المستشار الخاص جاك سميث لترامب بشأن سوء تعامله المزعوم مع وثائق سرية، عندما ادعى ترامب أن لديه خطة لمهاجمة إيران كتبها ميلي.

وتم التقاط شريط صوتي لترامب وهو يتحدث عن الخطة مع كتاب سيرة ميدوز في يوليو 2021 في منتجع بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، معترفًا بأنه لم يرفع السرية عن الوثيقة.

"لا أعرف ما يتحدثون عنها"

وقال ميلي "لا أعرف الوثيقة التي يتحدثون عنها. ولم يقدم لي أحد ما يتحدثون عنه. وأضاف ميلي: "لذا، مازلت لا أستطيع التعليق على ذلك". لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الهجوم العسكري على إيران هو مهمة خطيرة للغاية. لدينا قدرات ولدينا خطط وهذا ليس بالأمر الغريب للتعليق على ذلك. لكنني لن أذهب إلى أبعد من ذلك وأناقش أيًا من التفاصيل".

وفي لائحة اتهام بديلة تم تقديمها ضد ترامب في يوليو/تموز، زعم فريق المحقق الخاص أن ترامب احتفظ عمداً بوثيقة سرية للغاية كانت عبارة عن "عرض تقديمي يتعلق بنشاط عسكري في دولة أجنبية"، ذكرت شبكة سي إن إن أنها إيران.

وفي اجتماع يوليو 2021 مع كتاب سيرة ميدوز، كان ترامب يشتكي من ميلي بعد فترة وجيزة من نشر مجلة نيويوركر قصة توضح بالتفصيل كيف أصدر ميلي تعليماته لهيئة الأركان المشتركة لضمان عدم إصدار ترامب لأي أوامر غير قانونية في الأيام الأخيرة من رئاسته.

تقرير من 4 صفحات

ويشير ميدوز في كتابه "The chiefs of Chief " إلى اللقاء وإلى وثيقة إيران، مدعيا أن ميلي حث ترامب على مهاجمة إيران أكثر من مرة خلال رئاسة ترامب، لكن الرئيس السابق لن يفعل ذلك.

وكتب ميدوز: "يتذكر الرئيس تقريرًا من أربع صفحات كتبه مارك ميلي بنفسه". لقد احتوى على خطة الجنرال الخاصة لمهاجمة إيران، ونشر أعداد هائلة من القوات، وهو الأمر الذي حث الرئيس ترامب على القيام به أكثر من مرة خلال فترة رئاسته لكن كان ترامب يرفض هذه الطلبات في كل مرة".