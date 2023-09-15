"انتصار لترامب".. قاض في جورجيا يرفض محاكمته في أكتوبر

أوقف قاض في ولاية جورجيا الأميركية جهود المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، لمحاكمة جميع المتهمين التسعة عشر، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب، معاً في أكتوبر بقضية التدخل في الانتخابات بجورجيا عام 2020.

وأعلن قاضي المحكمة العليا في مقاطعة فولتون، سكوت مكافي، الخميس، أن ترامب و16 متهماً آخرين سيتحركون حسب جدولهم الزمني الخاص، مع عدم تحديد موعد المحاكمة بعد، وفق "سي إن إن".

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فيما يسعى المتهمان المتبقيان، كينيث تشيسيبرو وسيدني باول، إلى إجراء محاكمات سريعة، من المقرر أن تبدأ في أكتوبر المقبل.

"تم سحقها"

في السياق علق متحدث باسم ترامب على الأمر قائلاً إن "المحاولة الخاطئة ذات الدوافع السياسية التي قامت بها المدعية العامة في مقاطعة فولتون، فاني ويليس، لحرمان الرئيس ترامب من الإجراءات القانونية الواجبة قد تم سحقها بإجراءات موجزة من قبل المحكمة".

كما أضاف أن "اندفاع ويليس الظالم إلى المحاكمة من أجل إرضاء قاعدتها السياسية المتطرفة قد فشل ببساطة"، حسب وصفه.

ديسمبر على الأقل

وفي حين أن مكافي لم يحدد موعداً لمحاكمة ترامب والـ16 الآخرين، فإن الجدول الزمني الذي حدده في أمر المحكمة الخميس يعني أنهم لن يحاكموا قبل ديسمبر على الأقل.

كما أمر مكافي بتقديم أنواع أخرى من الطلبات التمهيدية بحلول الأول من ديسمبر، لكنه لم يحدد موعداً لجلسة استماع بشأن تلك الطلبات.

في حين لا يوجد جدول زمني محدد حتى الآن لمحاكمة المتهمين ولا لحل النزاعات حول الأدلة التي يمكن تقديمها إلى هيئة المحلفين.

بمثابة انتصار لترامب

يشار إلى أن أمر القاضي يعد بمثابة انتصار لترامب والمتهمين الذين لم يرغبوا في المثول أمام المحكمة في أكتوبر.

كما عزز الجدول الزمني الذي وضعه القاضي بعض الخطوات في العملية السابقة للمحاكمة، ما سيؤدي إلى احتمال ألا تتم المحاكمة نفسها حتى عام 2024، أو حتى بعد ذلك.

ويعتبر التقويم القانوني لترامب خلال النصف الأول من العام المقبل مزدحم بالفعل بخطط المحاكمات في القضايا الجنائية الأخرى التي يواجهها، وهو يوفق بين هذه الإجراءات وترشحه للرئاسة في عام 2024.