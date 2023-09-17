اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Former U.S. President and Republican presidential candidate Donald Trump addresses the Pray Vote Stand Summit, organized by the Family Research Council in Washington, U.S. September 15, 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب
ترمب

ترمب: لم أتبع نصيحة مستشاريّ في 2020 لأنني لم أحترم آراءهم

الرئيس الأميركي السابق كرر مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مزاعم التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 التي مُني فيها بالهزيمة، وذلك في مقابلة أذيعت اليوم الأحد.

ويواجه ترمب حالياً أربع محاكمات جنائية متزامنة، منها اثنتان تتعلقان بمحاولاته إلغاء خسارته عام 2020 أمام جو بايدن.

مادة اعلانية

وترمب هو المرشح الأبرز لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2024.

ترمب: وزارة العدل الشريرة تمزق كل القيم والقوانين لمنعي من الترشح  أميركا ترمب ترمب: وزارة العدل الشريرة تمزق كل القيم والقوانين لمنعي من الترشح 

وقال ترمب لشبكة "إن بي سي": "لقد كان قراري أن الانتخابات تم تزويرها"، مضيفاً أنه اعتمد بشكل كبير على "غرائزه" في التوصل إلى هذا الاستنتاج.

ويواصل ترمب تقديم ادعاءاته بأن الانتخابات سُرقت منه من خلال تزوير نتائج التصويت على نطاق واسع.

وعندما سئل عن سبب رفضه آراء المحامين في البيت الأبيض وحملته بأنه خسر الانتخابات، أجاب ترمب "لأنني لم أحترمها" في إشارة إلى تلك الآراء.

وخص ترمب بالذكر وزير العدل الأميركي السابق وليام بار، الذي أخبره بأنه خسر الانتخابات، باعتباره أحد المحامين الذين لم يتبع نصيحتهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف يصف رفاق المدرسة زعيم كوريا الشمالية؟ كيف يصف رفاق المدرسة زعيم كوريا الشمالية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط