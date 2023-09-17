ترمب: وزارة العدل الشريرة تمزق كل القيم والقوانين لمنعي من الترشح

تحدث المرشح الجمهوري الأوفر حظا الرئيس السابق دونالد ترمب بلهجة رئاسية ليلة الجمعة، حيث قال للحاضرين في "حدث انتخابي" إنه "شرف" أن نحمي شعب هذه الأمة من القوى "الشريرة واليساريين المتطرفين الذين استخدموا القانون كسلاح ضد خصومهم".

ويمثل خطاب ترمب الذي استضافه مجلس أبحاث الأسرة، أول زيارة له إلى واشنطن العاصمة، منذ توجيه الاتهام إليه بتهم تزوير الانتخابات الفيدرالية الشهر الماضي.

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وقال ترمب "الرئيس جو بايدن وذراعه لإنفاذ القانون يتطلعون إلى التخلص من المرشح الوحيد الذي لا يريدون مواجهته".

وتابع "يشرفني أن أستيقظ كل يوم وأخوض معركة نيابة عنكم". وأضاف: "ربما قرأتم عن بعض تلك المعارك. مازلت أخوض المعارك. القيام بمعارك أكثر مما يفهمه أي شخص".

وأوضح "أنا أحمي الناس في هذه القاعة، وأحمي شعب هذه الأمة. ويجب أن أخبركم، أن الأمر ليس سهلاً. لكنه شيء يشرفني أن أفعله. فلا عجب أن هذه المعارضة الشريرة للغاية الآن تقوم بتمزيق كل القوانين والمؤسسات لمحاولة منعنا من هزيمتهم في السلطة إلى الأبد".

وأوضح ترمب قائلا: "كما تعلمون، فإن جو بايدن المحتال والبلطجية اليساريين المتطرفين.. استخدموا سلطات إنفاذ القانون كسلاح لاعتقال خصمهم السياسي الرئيسي، الذي يتقدم عنهم كثيرًا. ما يفعلونه هو تدخل على مستوى عال في الانتخابات. هذا هو الحال. إنهم يتدخلون وهذا يحدث لسبب واحد: لأنني المرشح الوحيد الذي لا يريدون خوض الانتخابات ضده. واستطلاعات الرأي تؤكد ذلك".

واستذكر ترمب أيضًا واحدة من أعظم نجاحاته خلال حملته الانتخابية ضد هيلاري كلينتون.

وقال "لقد تغلبنا على هيلاري كلينتون. كما تعلمون، اعتدت أن أسميها هيلاري المحتالة، لكنني حذفت هذا الاسم منها. كان ذلك يومًا عظيمًا".

واستهدف ترمب وفريقه القانوني نقطتين مختلفتين في القضايا التي تستهدفه هذا الأسبوع. ويوم الاثنين، سعى ترمب إلى تنحية قاضية المحكمة الجزئية الأميركية تانيا تشوتكان، مما أثار تساؤلات حول قدرتها على أن تكون عادلة بشأن تعليقاتها السابقة بشأن ترامب. وفي يوم الخميس، رفع ترمب دعوى قضائية ضد قاضي نيويورك آرثر إنجورون، وهي خطوة قد تعطل بدء محاكمته بالاحتيال التي كان من المقرر إجراؤها في الثاني من أكتوبر.

وكان الخطاب هو الثاني لترمب خلال الليل.

وألقى ترمب كلمة في وقت سابق من يوم الجمعة أمام قمة لجنة العمل التشريعي المعنية بالنساء من أجل أميركا، في واشنطن أيضًا.

وكان خطاب الرئيس السابق دونالد ترمب بعد أن طلب المستشار الخاص جاك سميث من القاضي الفيدرالي فرض أمر حظر نشر على ما يمكن أن يقوله عن قضية التدخل في الانتخابات التي يواجهها في واشنطن.

وقال إن إدارة بايدن تريد أخذ حقه في التعديل الأول الذي يمنحه حرية الكلام.