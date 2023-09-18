الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته بالبحث عن طائرة مقاتلة
نجا الربان ولم يتم العثور على الطائرة
طلب الجيش الأميركي من سكان في ولاية كارولاينا الجنوبية مساعدته للعثور على مقاتلة من طراز "إف-35" المتطورة بعد تحطمها، الأحد.
وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار اضطر جراء "حادث"، للقفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس والمزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.
وبينما نجا الربان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، ما دفع قاعدة تشارلستون لطلب مساعدة السكان.
وورد في الحساب العائد للقاعدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منشور جاء فيه "إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث في تحديد مكان الـ إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع".
وأكد المسؤولون عن القاعدة أن عمليات البحث تتمّ بالتنسيق مع سلطات الطيران الفيدرالية في محيط بحيرتين تقعان إلى الشمال من مدينة تشارلستون.
-
مستشار الأمن القومي العراقي يتوجه إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني مع إيرانالداخلية العراقية أكدت أنها شرعت خلال الأسابيع القليلة الماضية في تنفيذ عمليات لفرض القانون في المناطق الحدودية في شمال البلاد وشمال شرقها العراق
-
أوكرانيا تسقط عشرات المسيرات والصواريخ الروسية.. وزيلينسكي يشير لـ"صعوبات كبيرة"كييف أعلنت أنها أسقطت 18 طائرة مسيرة و17 صاروخ كروز في هجوم شنته روسيا على أراضيها خلال الليل العرب والعالم
-
قبل قمة بين رئيسي البلدين.. وزير خارجية الصين يزور روسياوانغ سيمهد لزيارة بوتين إلى العاصمة الصينية الشهر القادم لحضور منتدى الحزام والطريق الثالث بعد دعوة من الرئيس شي جين بينغ العرب والعالم