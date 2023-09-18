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A Lockheed Martin F-35 fighter jet performs a flying display at the 54th International Paris Airshow at Le Bourget Airport near Paris, France, on June 20, 2023. (Reuters)
تعبيرية

الجيش الأميركي يطلب من المواطنين مساعدته بالبحث عن طائرة مقاتلة

نجا الربان ولم يتم العثور على الطائرة

واشنطن - فرانس برس
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طلب الجيش الأميركي من سكان في ولاية كارولاينا الجنوبية مساعدته للعثور على مقاتلة من طراز "إف-35" المتطورة بعد تحطمها، الأحد.

وأفادت السلطات العسكرية بأن الطيار اضطر جراء "حادث"، للقفز من هذه المقاتلة من الجيل الخامس والمزودة بتقنيات لتفادي الرصد من الرادار. وتبلغ قيمة الطائرة التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن، نحو 80 مليون دولار.

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وبينما نجا الربان، لم يتمكن الجيش من العثور على الطائرة، ما دفع قاعدة تشارلستون لطلب مساعدة السكان.

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وورد في الحساب العائد للقاعدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) منشور جاء فيه "إذا كان لديكم أي معلومات قد تساعد فرق البحث في تحديد مكان الـ إف-35، يرجى الاتصال بمركز عمليات الدفاع".

وأكد المسؤولون عن القاعدة أن عمليات البحث تتمّ بالتنسيق مع سلطات الطيران الفيدرالية في محيط بحيرتين تقعان إلى الشمال من مدينة تشارلستون.

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