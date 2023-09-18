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عند وصول المفرج عنهم إلى الدوحة
سجون إيران

بعد عملية تبادل السجناء.. بايدن: سنواصل فرض عقوبات على إيران

بلينكن: صفقة تبادل السجناء مع إيران منفصلة عن علاقتنا مع طهران

العربية.نت، وكالات
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تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين "بالاستمرار في فرض عقوبات على إيران بسبب أعمالها الاستفزازية في المنطقة" بعد عملية تبادل الأسرى بين طهران وواشنطن.

وقال بايدن إن "صفقة تبادل السجناء مع إيران منفصلة عن علاقتنا مع طهران".. وتابع: "عاد أخيرا خمسة أميركيين أبرياء كانوا محتجزين في إيران إلى الوطن"، و"سيلتئم شملهم قريبا مع أحبائهم بعد سنوات من الألم وعدم اليقين والمعاناة".

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وشكر الرئيس الأميركي الحكومات التي شاركت في المفاوضات وهي قطر وعُمان وسويسرا وكوريا الجنوبية لعملها "الدؤوب" إلى جانب الأميركيين من أجل التوصل إلى هذا الاتفاق مع إيران.

كذلك، أعرب بايدن عن امتنانه "الخاص" لأمير قطر وسلطان عمان "اللذين ساعدا في التفاوض على هذا الاتفاق". وحذّر الديموقراطي "حاملي جوازات السفر الأميركية من عدم الذهاب" إلى إيران.

وأشار بايدن إلى أن "لم شمل الأميركيين المحتجزين بشكل غير قانوني في الخارج مع عائلاتهم كان أولوية لحكومتي منذ اليوم الأول" قائلا إنه أعاد "العشرات من مواطنيه".

ومن أحدث هؤلاء لاعبة كرة السلة بريتني غراينر التي كانت محتجزة في روسيا وأطلق سراحها في كانون الأول/ديسمبر 2022 في مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت الذي كان مسجونا في الولايات المتحدة.

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إنه تحدث إلى الأميركيين الخمسة الذين كانت تحتجزهم إيران قبل أن يغادروها إلى الدوحة ضمن اتفاق لتبادل السجناء.

تبادل للسجناء بين أميركا وإيران.. والإفراج عن 6 مليارات دولار لطهران إيران تبادل للسجناء بين أميركا وإيران.. والإفراج عن 6 مليارات دولار لطهران

وقال للصحفيين "أستطيع أن أقول لكم إنها كانت محادثة مشحونة بالعواطف بالنسبة لهم ولي أيضا".

وأقلعت طائرة أرسلتها قطر التي توسطت في الاتفاق من إيران وكان على متنها الأميركيون الخمسة واثنان من أقاربهم.

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